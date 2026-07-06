El PP reclama "solución definitiva" a los problemas de cobertura telefónica en Venta del Charco y TV en Azuel en Córdoba

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CARDEÑA (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Cardeña ha registrado una propuesta para solicitar la colaboración de todas las administraciones y entidades competentes con el objetivo de resolver los problemas de cobertura telefónica que sufren los vecinos de Venta del Charco y las incidencias en la recepción de la señal de televisión que afectan a numerosos vecinos de Azuel.

Desde el PP han explicado en una nota que "esta iniciativa nace con un único objetivo: contribuir a encontrar una solución definitiva a unos problemas que afectan al día a día de muchas familias". La propuesta defiende que "vivir en el medio rural no puede suponer una merma en el acceso a servicios tan esenciales como las comunicaciones o la televisión, elementos fundamentales para garantizar la calidad de vida, la seguridad y la igualdad de oportunidades de los ciudadanos".

En el caso de Venta del Charco, "los problemas de cobertura dificultan realizar llamadas telefónicas o acceder con normalidad a los servicios móviles, una situación especialmente preocupante para las personas mayores, que en muchos casos se sienten incomunicadas al no poder contactar con normalidad con sus familiares o disponer de un medio eficaz para solicitar ayuda en caso de emergencia".

Del mismo modo, "en Azuel son numerosos los vecinos que vienen trasladando las dificultades existentes para recibir correctamente la señal de televisión, una incidencia que afecta a su día a día y limita el acceso con normalidad a un servicio básico de información, actualidad y entretenimiento", han advertido.

La iniciativa propone que "el Ayuntamiento continúe impulsando y coordinando cuantas actuaciones sean necesarias ante las empresas responsables de los servicios de telefonía y televisión, así como trasladar oficialmente esta problemática a la Subdelegación del Gobierno de España en Córdoba, a la Delegación del Gobierno andaluz en Córdoba y a cuantos organismos puedan resultar competentes, con el objetivo de sumar esfuerzos y alcanzar una solución definitiva a la mayor brevedad posible".

"Los vecinos no quieren saber de quién es la competencia; lo que quieren es una solución, y ahí es donde debemos estar todas las administraciones, trabajando de forma coordinada para resolver este problema cuanto antes", ha señalado el portavoz del Grupo Municipal Popular, Alfonso Díaz.

Ante ello, el Grupo Popular confía en que "esta iniciativa pueda contar con el respaldo del resto de la Corporación Municipal, al tratarse de una propuesta que persigue exclusivamente mejorar la calidad de vida de los vecinos de Venta del Charco y Azuel". "Cuando se trata de defender los intereses de los ciudadanos, todos debemos remar en la misma dirección", han defendido desde el PP.