PP-A reclamará en el Parlamento que el Gobierno central rectifique en su decisión de "suprimir" fondos para MENA

Publicado 25/12/2019 15:13:46 CET

SEVILLA, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP-A presentará iniciativas en el Parlamento andaluz y en otras instituciones para reclamar al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que "rectifique" en su decisión de "suprimir" los fondos destinados a Andalucía para los programas de integración e inserción de menores extranjeros no acompañados (MENA).

Así lo ha anunciado este miércoles, en un comunicado, la diputada autonómica del PP-A Carmen Céspedes, quien ha señalado que la decisión de "suprimir de manera arbitraria y unilateral" estos 26,5 millones de euros responde a una "estrategia clara del PSOE de intentar bloquear al gobierno del cambio y castigar de paso a todos los andaluces".

Ha calificado de "indignante" que el Gobierno alegue que ahora no existe la situación de excepcionalidad de años anteriores y explicó que "las cifras son prácticamente las mismas. Ha apuntado que la Junta de Andalucía atiende en estos momentos a 2.174 menores extranjeros no acompañados y que en 2018 tenía en sus centros a 2.270 menores no acompañados.

Ha preguntado si esto supone que "haya desaparecido la situación de excepcionalidad?". Ha explicado que "la Junta sigue atendiendo a los menores que llegaron en 2018 y a los que han seguido llegando a lo largo de 2019: "Han sido 5.600 atendidos de enero a noviembre. Con los 26 millones de financiación del Gobierno central se han creado 1.389 plazas con itinerarios de inserción socio laboral que ahora tendrán que ser asumidas con recursos propios".

La diputada popular ha añadido que "lo único que ha cambiado en este tiempo es que ahora hay un Gobierno en Andalucía que gestiona bien, frente a la caótica gestión que llevó a cabo el Gobierno de Susana Díaz en los años anteriores". "Parece que precisamente por gestionar bien sin ser un Gobierno socialista se nos quiere castigar", ha dicho.

En este sentido, ha añadido que "lo más lastimoso es el silencio de la izquierda, porque nada dice el PSOE, pero casi que aún es peor la actitud de Adelante Andalucía, a quienes no parece importarle que ahora no vayan a llegar esos fondos".

No obstante, ha manifestado el "firme compromiso del Gobierno andaluz para seguir atendiendo a estos menores". Ha recordado que el Ejecutivo ya ha manifestado que lo hará "a pulmón si es necesario, pero la comunidad, que es además frontera sur de Europa, merece esa ayuda del Gobierno".