El PP recomienda al PSOE que "no ataque" a Andalucía y la defienda "como hacía Escuredo”

SEVILLA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del Partido Popular andaluz, Toni Martín, ha recomendado este domingo al PSOE-A que "no ataque" a Andalucía y que la defienda "como hacía Rafael Escuredo", refiriéndose a los "ataques" del Gobierno de Pedro Sánchez a Andalucía y que "son respaldados por los socialistas andaluces".

En rueda de prensa, Martín, que ha empezado su comparecencia recordando que este 1 de marzo se cumplen seis años desde que Juanma Moreno fue elegido presidente del PP-A, ha remarcado que en estos seis años el partido a nivel regional ha pasado de estar en la oposición a gobernar por primera vez y que Andalucía "ha pasado de tener un Gobierno amortizado y cercado por la corrupción a tener un Gobierno del cambio que mira al futuro con ilusión y que ha inaugurado una nueva etapa, un nuevo andalucismo que consiste en trabajar por nuestra Nación, que es España, desde Andalucía, bajando impuestos, creando oportunidades, e invirtiendo más y mejor en políticas sociales", como recoge en una nota de prensa el partido.

En sus palabras, hay un respaldo creciente a este "modelo de cambio tranquilo y dialogante" que preside Juanma Moreno, un modelo que supone "defender Andalucía por encima de todo, como quedó demostrado el pasado 28F". Y es que el Día de Andalucía, como ha destacado el vicesecretario general del PP andaluz, ha servido no sólo para conmemorar los 40 años de la autonomía, sino también para expresar "el rechazo casi unánime a los acuerdos de Sánchez con los independentistas, acuerdos que romperían la igualdad entre los españoles y convertirían a Andalucía en una Comunidad de segunda división".

"El 28F ha sido este año un grito contra los intentos de Pedro Sánchez de maltratar y menospreciar a nuestra comunidad autónoma", ha resumido, antes de matizar que este rechazo no sólo "ha reunido a la mayoría de fuerzas políticas", excepto el PSOE andaluz, sino "también a voces muy importantes dentro del mismo Partido Socialista", como, a su juicio, el expresidente del Gobierno Felipe González, el expresidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo o la plataforma 'La España que reúne', promovida entre otros por históricos del PSOE, como el expresidente autonómico José Rodríguez de la Borbolla.

A juicio de Martín, "la única voz que se echa en falta, el único silencio clamoroso, es el que está protagonizando el PSOE-A, o mejor dicho, lo que queda de él". "Andalucía tiene derecho a saber dónde está el PSOE-A, queremos saber si sigue siendo andaluz o también se ha vuelto antiandaluz como Pedro Sánchez, queremos saber si lo importante para el PSOE-A es defender Andalucía o intentar llevarse bien con Sánchez para que les perdone la vida política", ha dicho.

IMPAGOS DEL IVA

Martín ha considerado que los impagos son la otra vía de "maltrato" a Andalucía por parte del Gobierno "socialista-bolivariano" de Sánchez. "No nos pagan el IVA, no nos pagan las ayudas para atender a los menores extranjeros no acompañados (MENA), no nos pagan los 4.000 millones de euros de infrafinanciación de la comunidad por culpa del actual sistema que aprobaron el PSOE y sus socios catalanes", ha lamentado.

Asimismo, ha indicado que "no quieren dejar tampoco" que Juanma Moreno baje los impuestos a los andaluces y amenazan con "bloquear" desde Madrid la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, la bajada del IRPF, o la petición de rebajar el IVA de las sillas de Semana Santa.

"Esa es la foto del momento político: un Gobierno del cambio en Andalucía con Juanma Moreno intentando mejorar la vida de los andaluces, bajarles los impuestos, crear empleo y oportunidades, y un Gobierno radical en Madrid con Pedro Sánchez intentando maltratar a Andalucía y favorecer los intereses de otras comunidades gobernadas por desleales con España, pero que le mantienen a él en el sillón", ha apuntado el vicesecretario general del PP-A.

Y, el último episodio, ha añadido, es la "cesión" de la Tesorería de la Seguridad Social al País Vasco, "otro de los peajes vergonzosos de Pedro Sánchez a los nacionalistas para llegar a la Moncloa". En este sentido, ha apuntado que el sistema de caja única garantiza que los beneficiarios recibirán las mismas prestaciones a iguales condiciones, independientemente de la comunidad autónoma en la que residan.

Ello es importante, ha remarcado, "si se tiene en cuenta que existen comunidades deficitarias", es decir, que pagan más prestaciones que las cotizaciones que recaudan. Así, ha explicado que hay zonas con mucha actividad económica, como Madrid o Cataluña, que podrían equilibrar ingresos y pago de prestaciones, mientras que otras tienen un déficit debido a la baja recaudación y las elevadas prestaciones que se pagan.

"Sin solidaridad, las comunidades de población joven no podrían ayudar a las de población envejecida; sin solidaridad, las comunidades más ricas no podrían ayudar a las más pobres; sin solidaridad y sin caja única, el sistema de pensiones dejaría de esta garantizado en toda España", ha razonado.

Y esta peligrosa decisión es, como ha apuntado el dirigente popular, "la que parece que ya ha tomado Pedro Sánchez: abrir la caja de Pandora de la desigualdad, del fin de la solidaridad interterritorial en España, del fin de la igualdad". En esa situación, comunidades más desfavorecidas económicamente como Andalucía, "donde ya de por sí las pensiones son más bajas porque más bajos han sido las cotizaciones y los sueldos durante décadas, pueden salir tremendamente perjudicadas".

Por todo ello, ha recordado que el PP llevará al Pleno del Parlamento autonómico este jueves una iniciativa para que la Cámara respalde el vigente sistema público y universal de la Seguridad Social y de la caja única como pilar fundamental del sistema de pensiones y protección social, basado en los principios de la solidaridad y la igualdad.