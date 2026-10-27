PP-A reivindica el "modelo" de Moreno frente a los "muros" de Sánchez: "Andalucía es la España que viene"

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, este martes en rueda de prensa en Sevilla - PP ANDALUZ

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha reivindicado este martes el "modelo" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, frente a los "muros" del presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, apuntando que "Andalucía es la España que viene" con las elecciones generales del 29 de noviembre.

En rueda de prensa en Sevilla, el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, se ha referido a la "estabilidad y el diálogo" del Gobierno de Juanma Moreno, frente a "la confrontación y los muros que representa el sanchismo".

Un modelo que, según ha destacado, se traduce en resultados concretos para los ciudadanos, como demuestra la "evolución positiva del empleo" en Andalucía durante el último año. Ha puesto en valor los últimos datos del mercado laboral andaluz, destacando que Andalucía cuenta hoy con 44.100 personas trabajando más y 10.400 desempleados menos que hace un año, al tiempo que acumula ya dos años y medio consecutivos con menos de 700.000 personas en situación de desempleo.

Repullo ha defendido que Andalucía se ha convertido en un "actor principal en la vida territorial de España, demostrando que es posible hacer política desde el respeto, el diálogo y la defensa del interés general, sin recurrir a la confrontación entre territorios". Ha reivindicado una comunidad que quiere ser punto de encuentro "entre territorios y contribuir a reforzar la unidad y la solidaridad entre todos los españoles".

En este sentido, ha insistido en que Andalucía no acepta que las oportunidades de los ciudadanos dependan del lugar en el que viven ni de los apoyos políticos que necesita un presidente para "mantenerse en el poder", en referencia a Pedro Sánchez.

Ha defendido el modelo "de convivencia, estabilidad y gestión que representa el Gobierno de Juanma Moreno, basado en la búsqueda del interés común y el respeto a quienes piensan de manera diferente. "Frente a los muros, convivencia y concordia", ha señalado el dirigente popular, quien ha reivindicado la necesidad de recuperar un "clima de cordialidad en la sociedad española frente a los episodios de confrontación y las protestas de los últimos días".

Esta forma de gobernar, según ha explicado, también se refleja en "la solvencia presupuestaria" de Andalucía, y ha recordado que mañana miércoles el Consejo de Gobierno aprobará los Presupuestos de Andalucía para 2027, que ascenderán a 54.716 millones de euros, la "mayor cifra de la historia" de la comunidad autónoma.

Repullo ha destacado "el carácter social" de estas cuentas, ya que dos de cada tres euros estarán destinados a políticas sociales, con casi 17.000 millones de euros para la sanidad pública y 1.000 millones de euros para vivienda. Asimismo, ha puesto en valor la nueva rebaja fiscal impulsada por el Gobierno de Juanma Moreno, la octava, que, según ha señalado, dejará 2.100 millones de euros "en el bolsillo de los andaluces".

El dirigente del PP andaluz ha subrayado que se trata de los octavos presupuestos consecutivos del Gobierno de Juanma Moreno, una muestra "de estabilidad y responsabilidad" que ha contrapuesto a la situación del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha reprochado haber agotado la legislatura sin aprobar unos Presupuestos Generales del Estado. "Esa es la diferencia entre gobernar y resistir", ha afirmado Repullo, quien ha insistido en que Andalucía demuestra que es posible gobernar "desde la solvencia, cumpliendo los compromisos adquiridos y ofreciendo respuestas a los ciudadanos".

Ha denunciado que el "sanchismo pretende separar a los españoles construyendo muros y promoviendo una concepción polarizada de las instituciones que termina perjudicando a la sociedad". Repullo ha defendido que España necesita recuperar "una relación normal con sus instituciones y contar con un gobierno que acepte los controles y entienda que rendir cuentas forma parte de sus responsabilidades".

Para el dirigente popular, "Andalucía es la España que viene" porque representa esa España capaz "de recuperar la confianza en una política cercana, que escucha, cumple sus compromisos y ofrece estabilidad para que las familias y las empresas puedan organizar su futuro".