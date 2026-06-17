PP-A reivindica el respaldo de una "mayoría social creciente" para seguir "extendiendo la vía andaluza de Moreno"

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, participa en un encuentro de trabajo con alcaldes y portavoces del PP de Córdoba. - PP-A

CÓRDOBA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha defendido este miércoles que "los andaluces" han pedido a los 'populares' "de forma mayoritaria y clara" en las pasadas elecciones del 17 de mayo que sigan "transformando Andalucía", y eso es lo que van a "hacer extendiendo la vía andaluza de Juanma Moreno a cada municipio".

Así lo ha señalado el dirigente del PP-A durante un encuentro de trabajo con alcaldes y portavoces del Partido Popular de la provincia de Córdoba, de los que ha señalado que "son quienes representan esa mayoría social creciente en torno al PP de Andalucía", según ha informado el partido en una nota.

Repullo ha contrapuesto la situación del PP-A con la de "un PSOE agotado, desconectado de los andaluces, que ha pulverizado su suelo" en los comicios del 17M "hasta caer al peor resultado de su historia con 28 diputados, y cada vez más hundido entre múltiples escándalos bajo investigación judicial".

El secretario general del PP-A ha defendido que el respaldo mayoritario recibido por el proyecto de Juanma Moreno en las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo tiene también su reflejo en el trabajo diario que desarrollan los alcaldes, concejales y diputados provinciales del PP "en todos y cada uno de los municipios andaluces donde el partido tiene representación".

Así, ha destacado que el Partido Popular ha conseguido "más de 1.700.000 apoyos en toda Andalucía", y ha crecido en relación con las anteriores elecciones en "150.000 votantes más", personas que, según ha señalado Repullo, creen que con el proyecto del PP y con "esa forma de hacer política" del presidente Juanma Moreno, Andalucía puede "seguir avanzando en esa estabilidad, en esa fuerza" y "seguir compitiendo y liderando".

El secretario general del PP-A ha valorado que esa subida tiene una traducción territorial "muy relevante", ya que el Partido Popular ha ganado en 599 municipios de Andalucía, "el 76% si hablamos en términos territoriales", donde vive el 93,6% de los andaluces, según ha puesto de relieve.

EN CLAVE CORDOBESA

En cuanto a la provincia de Córdoba, el que fuera cabeza de lista del PP-A por dicha circunscripción el 17 de mayo ha valorado el incremento de apoyos conseguido con "11.000 votos más", lo que ha permitido que la cordobesa se sitúe como "la segunda provincia en la que más arraigo tiene el voto del Partido Popular en toda Andalucía".

Y ha vinculado ese resultado al "trabajo constante" del PP de Córdoba y de sus alcaldes, que tienen en la capital "un referente con un respaldo muy transversal" y "muy repartido en toda la capital", al haber ganado "de manera amplia en todos los distritos" y alcanzar "una cuota del 46% del voto".

Para Repullo, estos resultados son "consecuencia directa de una forma de hacer política pegada al territorio, que nace en los municipios y que tiene en los alcaldes, concejales y diputados provinciales su principal fuerza", quienes, "lejos de limitarse a señalar los problemas de sus vecinos, "que es lo fácil, saben proponer soluciones y resolver".

"Ahí es donde el PP sí encuentra su razón de ser como proyecto político", ha asegurado, y ha añadido que "ellos dignifican la política con su cercanía y capacidad para llevar a cada territorio la vía andaluza de Juanma Moreno".

CAMINO A LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE 2027

"No tenemos varitas mágicas", ha señalado, "pero tenemos ilusión, pasión, ganas, equipos preparados y fe ciega en nuestros pueblos y ciudades, y sabemos que entre todos podemos sacar adelante cualquier proyecto que nos propongamos".

En este sentido, Antonio Repullo ha defendido que al PP "lo avala la gestión", y que los resultados se consiguen cuando "todos se alinean en el mismo objetivo y empujan en la misma dirección".

Por ello, ha defendido la necesidad, a su juicio, de seguir ampliando la representación del Partido Popular y llevar a más municipios "el gobierno, la gestión y esa manera de entender la política municipal" que ya se refleja en tantos ayuntamientos andaluces.

Ha señalado que el objetivo es que el partido esté "en la mejor posición posible, con los mejores contenidos, los mejores ejemplos de gestión y las mujeres y hombres más preparados para poner en marcha programas que beneficien a los vecinos".