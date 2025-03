PP-A reivindica la "vía andaluza" de Moreno y la "igualdad real" frente a un PSOE que "antepone su supervivencia"

CÓRDOBA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha reivindicado este sábado la "vía andaluza" de la que presume el Gobierno que preside Juanma Moreno en la Junta de Andalucía, y ha señalado que, "frente a un PSOE que antepone su supervivencia política a los intereses de los ciudadanos, el Partido Popular seguirá defendiendo la igualdad real, el respeto institucional y el progreso".

Antonio Repullo se ha pronunciado así durante su intervención en la clausura del acto organizado por el PP en Córdoba 'Más España, más Europa. La preservación de los valores democráticos en el debate parlamentario', en el que se han dado cita presidentes del PP en los parlamentos autonómicos, así como la vicesecretaria de Organización Territorial del PP nacional, Carmen Fúnez.

Según ha informado el PP-A en una nota, Antonio Repullo ha advertido de que, "aunque el PSOE quiera llevarnos al terreno de la confrontación, nosotros vamos a seguir nuestro camino, la 'Vía andaluza', que cada vez es más ancha y que marca día a día nuestro presidente Juanma Moreno, trabajando por los andaluces, luchando para que nuestros jóvenes tengan las oportunidades que se merecen y poder contar con unos servicios públicos de calidad".

De igual modo, el representante del PP-A ha aseverado que "no nos van a callar" y "no vamos a caer en las trampas" de la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, "y vamos a seguir reclamando una financiación justa para Andalucía, para poder seguir avanzando y mejorar la vida de los andaluces".

"Mientras otros utilizan los parlamentos para enfrentar, o ni siquiera los utilizan, los desprecian, nosotros vamos a seguir trabajando desde los parlamentos para mejorar la vida de la gente, especialmente de los sectores que más los necesitan ahora que tenemos graves amenazas", ha señalado el secretario general del PP-A, que ha enfatizado que "esa es nuestra responsabilidad".

ANTE LA "AMENAZA REAL" DE LOS ARANCELES

Ha apostillado que "otros olvidan que su responsabilidad es solucionar los problemas de la gente", y ha denunciado que "al Gobierno de Pedro Sánchez no le interesa Andalucía". "No entramos en sus cálculos para mantenerse en la Moncloa", ha sostenido Antonio Repullo, que ha lamentado que así "lo comprobamos en el principal sector productivo de Andalucía, la agricultura".

Al respecto, Repullo ha comentado que "tenemos a la vuelta de la esquina una amenaza real como son los aranceles a productos andaluces estratégicos para nuestro futuro", y ha criticado que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, "lo único que les dice a los agricultores es 'serenidad', que los ve muy ansiosos".

"Cómo no van a tener ansiedad cuando su futuro está en juego y ven a un ministro que no tiene un plan", ha replicado Antonio Repullo, que ha defendido que "los agricultores necesitan un Gobierno que les dé certezas, que tenga un plan si los aranceles se imponen, que dialogue en lugar de insultar, y que esté al lado de los agricultores y de los ganaderos".

Según ha abundado el representante del PP-A, cinco provincias andaluzas --Cádiz, Sevilla, Málaga, Jaén y Córdoba-- serían "las más afectadas de España", y "medio millón de familias dependen de la agricultura, la mitad de pueblos de Andalucía dependen directamente de la actividad agrícola y ganadera".

"El sector del aceite de oliva exporta 800 millones de euros a Estados Unidos, y al ministro esto no le quita el sueño", ha lamentado el dirigente 'popular', para quien esto sucede porque al PSOE y al Gobierno de Sánchez "no les interesa Andalucía", y "por eso no quieren que tengamos las mismas oportunidades, porque hemos demostrado que el PP y Juanma Moreno aprovechan cada oportunidad para transformar Andalucía".

En ese sentido, el secretario general del PP-A ha valorado "los hechos que demuestran el cambio que ha experimentado Andalucía con el Gobierno de Juanma Moreno", y ha destacado así que "más de la mitad de las empresas que en enero y febrero se han constituido en toda España, se han constituido en Andalucía", además de que "hemos conseguido reducir el desempleo desde enero del 2019 más de un 20%, y llevamos 46 meses seguidos reduciendo el paro".

Igualmente, Antonio Repullo ha destacado que la andaluza es "la única comunidad autónoma que creció en exportaciones en 2024, superando los 40.000 millones de euros", y ha defendido que se está llevando a cabo una "revolución en el ámbito universitario con más de 250 nuevas titulaciones enfocadas al futuro y al empleo para los jóvenes".

Con todo ello, el secretario general del PP-A ha advertido de que, "frente a un PSOE que antepone su supervivencia política a los intereses de los ciudadanos, el Partido Popular seguirá defendiendo la igualdad real, el respeto institucional y el progreso".

"Andalucía nunca va a ser moneda de cambio para que Sánchez siga en Moncloa", ha alertado también Antonio Repullo, que ha agregado que, "frente a la política del insulto y de la propaganda del PSOE, el Partido Popular apuesta por una política que sirva a la ciudadanía", y "en Andalucía lo hemos demostrado con Juanma Moreno, y lo seguiremos demostrando en toda España con Alberto Núñez Feijóo", ha remachado.

El secretario general del PP-A ha argumentado así que "España necesita más diálogo y menos crispación; más sentido común y menos sectarismo". "Y eso es lo que representa el Partido Popular" y "lo que representa Andalucía y España", ha añadido.

El 'número dos' del PP-A ha llamado así a sus compañeros de partido a seguir "defendiendo nuestros valores" y "trabajando por un futuro donde la honestidad, el respeto y la democracia vuelvan a ocupar el lugar que nunca debieron perder".

CÓRDOBA COMO "MODELO DE CIUDAD"

Por otro lado, el 'número dos' del PP-A ha puesto a Córdoba como ejemplo de "modelo de ciudad" en la que confluyen un rico pasado como "capital de las tres culturas, del respeto y de la tolerancia" y un presente en el que se está construyendo un futuro "prometedor con servicios públicos, industria, sostenibilidad y calidad de vida".

"Son los valores con los que se identifica la labor de nuestro alcalde, José María Bellido, un gran gestor", ha destacado Repullo, que ha sostenido que el primer edil cordobés "conoce los problemas y los retos" de la ciudad que gobierna, y "se ha rodeado de un gran equipo para dotar a Córdoba del futuro que se merece".

Asimismo, ha añadido que "a este alcalde le acompaña un partido sólido, fuerte y cohesionado que es clave para afrontar con garantías el futuro". "Un PP de Andalucía útil a la sociedad", ha resaltado Antonio Repullo para finalizar.