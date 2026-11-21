El presidente del Partido Popular de Granada, Francis Rodríguez. - PP DE GRANADA

SALOBREÑA (GRANADA), 21 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular de Granada, Francis Rodríguez, ha reprochado a PSOE e IU que pidan el voto a los agricultores para las elecciones del próximo 29 de noviembre después de votar en contra del Presupuesto de la Diputación para 2027, que incluye una aportación de un millón de euros a la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo.

Rodríguez ha realizado estas declaraciones durante un encuentro celebrado este sábado en Salobreña junto a miembros de las candidaturas del PP de Granada al Congreso y al Senado y la presidenta del PP local, Mari Carmen Vílchez, donde ha reclamado a ambas formaciones que "se sienten con los regantes y les expliquen por qué han rechazado unas cuentas que ponen ese millón de euros a su disposición", según ha indicado la formación en una nota de prensa.

Al respecto, el presidente de los populares granadinos ha remarcado que "cuando vengan a pedir la confianza del campo, que expliquen también qué han votado en la Diputación".

Asimismo, el dirigente popular ha cuestionado la "coherencia" de un PSOE que "dice defender a los agricultores y las conducciones de Rules", pero "vota en contra del presupuesto que aporta financiación para avanzar en sus conexiones y lleva años silente ante el Gobierno de Sánchez".

"Los regantes llevan años esperando respuestas y merecen saber por qué quienes les piden el voto rechazan unas cuentas que atienden una parte de esta necesidad", ha aseverado.

Una explicación que ha exigido también a la coordinadora provincial de IU y número dos de la candidatura al Senado de la coalición de PSOE y Frente Amplio, Mari Carmen Pérez, porque "para pedir la confianza de los granadinos hay que responder por las decisiones que uno toma". "PSOE e IU han coincidido en el rechazo a este presupuesto y ahora les corresponde dar la cara ante Granada", ha indicado.

Asimismo, Rodríguez ha extendido también su desconcierto al rechazo a la consignación prevista para el puente de Vegas del Genil, que permitirá recuperar la conexión con la vega y la capital, y ha invitado a ambas formaciones a explicar su posición "a los agricultores que necesitan llegar a sus tierras y a los vecinos que necesitan recuperar esa conexión". "Que vayan allí y les cuenten por qué han votado en contra del presupuesto que recoge esta actuación", ha añadido.

También ha señalado la "contradicción" entre las reivindicaciones de ambas formaciones sobre vivienda y atención a las vecinos de la provincia. "El PSOE que se llena la boca hablando de vivienda y dependencia es el mismo que rechaza un presupuesto con actuaciones de vivienda en los pueblos y más recursos para las familias. IU ha hecho lo mismo. Tendrán que explicar cómo encajan sus discursos con sus votos", ha afirmado.

Frente a esta posición, Rodríguez ha reivindicado la aprobación inicial del Presupuesto de la Diputación para 2027, que salió adelante con los votos del Grupo Popular. "El gobierno provincial cumple su obligación, presenta los presupuestos y consigue su aprobación inicial con tiempo para completar la tramitación y que puedan entrar en vigor el 1 de enero. Los ayuntamientos necesitan previsión, los servicios necesitan continuidad y las inversiones necesitan unas cuentas que permitan ejecutarlas", ha defendido, contraponiendo esta situación con la falta de Presupuestos Generales del Estado en los últimos años.

Rodríguez ha concluido reclamando a PSOE e IU que expliquen "por qué han dicho no a unas cuentas que permiten avanzar en necesidades concretas de Granada". "Cuando salgan a pedir el voto para el 29 de noviembre, que les cuenten a los regantes de Rules, a los agricultores de Vegas del Genil y a las familias granadinas qué han votado y por qué", ha finalizado.