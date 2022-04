PP saca adelante en el pleno del Ayuntamiento de Jaén un plan para ampliar y mejorar las instalaciones deportivas

JAÉN, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha logrado sacar adelante en el pleno de este jueves la aprobación de un plan para ampliar y mejorar las instalaciones deportivas municipales.

De esta forma, ha logrado el apoyo de la mayoría de la Corporación Municipal para que la ciudad pueda contar con zonas deportivas para deportes que son considerados minoritarios pero que "tienen una gran repercusión en los jiennenses", algo que se suma a la instalación de dos parques infantiles adaptados en las instalaciones deportivas de La Salobreja o Las Fuentezuelas.

El portavoz del PP, Manuel Bonilla, ha indicado que su grupo "va a continuar trabajando desde la oposición y desde el Gobierno andaluz para que los deportistas de Jaén no tengan que marcharse fuera de nuestra ciudad a practicar sus modalidades deportivas, porque no podemos permitir que una capital no cuente con una oferta diversa y, sobre todo, con unas instalaciones que necesitan ser modernizadas".

En este sentid, ha incidido en la necesidad de "aprovechar la llegada de los fondos de reconstrucción de la Unión Europea o de otros fondos alternativos para que cuanto antes, todo sea realidad".

Por otro lado, ha salido adelante la enmienda del PP a una moción de Vox para elaborar un protocolo de actuación para la limpieza y conservación de la fachada del Ayuntamiento, además de la firma de un convenio de colaboración con el Obispado de Jaén y otras administraciones que quieran sumarse, para proceder a la limpieza y conservación de la fachada de la Catedral de Jaén, una actuación que el portavoz popular ha considerado "necesaria" para que pueda ser considerada Patrimonio de la Humanidad "a la mayor brevedad posible".