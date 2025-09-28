PP señala que el Consejo Económico avisa del peso de la Diputación de Jaén en los convenios de recaudación municipal

Imagen de la sede del Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Jaén. - PP DE JAÉN

JAÉN 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén, Agustín González, ha resaltado este domingo que el informe del Consejo Económico y Social local no invalida las conclusiones de los informes internos de la Tesorería y de la sección de estudios financieros del Consistorio sobre la cesión del servicio de recaudación municipal a la Diputación.

Ha subrayado que, como el primero de ellos, el órgano consultivo hace hincapié en el desequilibrio que implica la posición de fuerza de la Administración provincial.

Del estudio del informe colige el portavoz popular que no sólo no supone, como aclara el propio órgano consultivo, un cheque en blanco a la cesión, sino que el CES alerta del riesgo de que se lleve a cabo en los términos planteados, según una nota del PP.

Así, por una parte, el órgano propone que la Diputación no tenga voto de calidad en la comisión de seguimiento de los convenios. Y por otro apuesta por una cláusula de rescisión del contrato a los dos años si no se cumplen las expectativas económicas.

Para Agustín González, el dictamen del CES en absoluto desdice los informes de la Tesorería y la sección de estudios económicos municipales, sino que analiza la legalidad y las previsiones generales de eficiencia de una cesión que considera política.

"El informe certifica que la cesión se puede hacer, pero que se pueda hacer no significa que deba de hacerse", precisa el portavoz, que pone énfasis en que la validación se sustenta en las cifras de parte ofrecidas por la Diputación.

En el informe del CES sobresalen, según expone el portavoz popular, los verbos condicionales para sustentar cifras prospectivas.

Alude en concreto a dos frases clarificadoras insertas en la página 42: "Se proyecta un incremento en la recaudación voluntaria de 3.398.197,76 euros" y "la recaudación ejecutiva experimentaría un aumento de 2.108.932,17 euros".

La utilización de estas formas verbales revelan que no existe la seguridad de que la Diputación consiga recaudar sendas cantidades.

"Al igual que las de la Diputación, también las cuentas de la lechera se apuntalan en hipótesis razonables. De la venta de los leche a la compra del ternero la protagonista del cuento establece mentalmente una transición lógica, pero la realidad pone luego las cosas en su sitio", ha aclarado el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén.

Y ha añadido: "El CES da por buenas entre comillas las cifras de la Administración provincial. Por eso, en el informe puntualiza literalmente que estas cifras son previsiones a futuros".

"Como quiera que Jaén Merece Más supedita su voto afirmativo al informe del CES sería lógico que, al menos, pidiera la modificación de sendos artículos en la línea planteada por el órgano consultivo", expone Agustín González, convencido de que los convenios no se alterarán.

Y esgrime en este sentido dos razones: "El alcalde, Julio Millán, acata lo que ordene el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, y la formación local acatará lo que decida el regidor".

Por esta razón, el portavoz está convencido de que el próximo martes, día 30, PSOE y Jaén Merece Más, durante el pleno celebrado en el martes negro, aprobarán sin modificaciones los convenios.

González lamenta que Millán, los ediles socialistas y los concejales de la formación local regalen la principal herramienta financiera del Ayuntamiento a Francisco Reyes. "Esta cesión le permitirá invertir el dinero de los jienenses en otros municipios", remacha.