El PP señala que el futuro aparcamiento de la Alameda en Jaén "acorralará" al colegio Jesús María

Antonio Losa junto al CEIP Jesus María - PP

JAÉN 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Ayuntamiento de Jaén ha señalado que el futuro aparcamiento proyectado por el gobierno local (PSOE-Jaén Merece Más) en el entorno de la Alameda de Adolfo Suárez y del actual centro de salud, "acorralará" al colegio Jesús María.

El edil popular Antonio Losa ha apuntado que el aparcamiento contempla 461 plazas en régimen de alquiler y concesión, además de funciones de rotación, lo que "supondrá un aumento considerable del volumen de vehículos en una zona especialmente sensible".

El concejal popular ha explicado que la preocupación principal se centra en las dos zonas de entrada y salida previstas: una por la calle Adarves Bajos, con acceso por Agustina de Aragón y paso junto a la puerta del colegio Jesús María, y otra a través del entorno del centro de salud, utilizando la rampa que actualmente sirve para ambulancias, vehículos sanitarios, taxis o transporte público.

Losa ha lamentado que PSOE y Jaén Merece Más "hayan pasado de participar en la reivindicación de 'La Alameda no se toca' a aprobar ahora un proyecto que supone que "la Alameda sí se toca', y además por partida doble".

En este sentido, ha advertido de que el entorno del colegio Jesús María puede verse afectado por "más de 500 o 600 vehículos diarios", con movimientos de tráfico a ambos lados del centro educativo y en el acceso de la Alameda.

Losa ha criticado que una actuación de este calado, con una inversión superior a los 3,5 millones de euros y riesgo financiero para Epassa, se haya aprobado en el consejo de administración "sin consenso y sin un análisis suficiente del impacto sobre la movilidad, la seguridad y la tranquilidad de los alumnos y sus familias".

A su juicio, "no tiene recibo que se habiliten dos entradas que afectan directamente a la Alameda y al colegio Jesús María sin haber escuchado antes a Ecologistas en Acción, al AMPA ni a la plataforma creada para la defensa de la Alameda.

Losa ha pedido "prudencia" al equipo de gobierno y ha reclamado que se trabaje con rigor técnico antes de seguir adelante con una intervención que afecta a un espacio emblemático de la ciudad.

Asimismo, ha anunciado que el Grupo Popular iniciará reuniones con Ecologistas en Acción y con la plataforma para analizar sobre el terreno, "plano en mano", el alcance real del proyecto y las consecuencias que puede tener para la Alameda de Adolfo Suárez, el centro de salud y el colegio Jesús María.