El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén, Antonio Losa/Archivo - PP DE JAÉN

JAÉN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén, Antonio Losa, ha señalado que el retraso en las obras de la plaza de la Constitución supone un "suspenso" para el alcalde, Julio Millán (PSOE), con el que se "condena" al comercio y la hostelería del centro a afrontar la campaña de Navidad "entre vallas, obras y dificultades de acceso".

Losa ha reprochado al regidor que, "después de anunciar una y otra vez que la plaza estaría disponible para Navidad, ahora reconozca que no va a cumplir lo prometido".

Según ha advertido, este retraso perjudicará tanto a los residentes como a los miles de visitantes que regresan a la capital en estas fechas, quienes "se encontrarán el corazón de Jaén patas arriba, precisamente cuando debería ofrecer su mejor imagen".

Para el portavoz popular, este escenario se suma al "caos circulatorio" provocado por los cambios de tráfico implantados durante la Feria de San Lucas y a la acumulación de actuaciones previstas en el centro de la ciudad.

"Los jiennenses van a afrontar una Navidad con dificultades para circular, acceder a los aparcamientos y recorrer las principales calles comerciales", ha lamentado, atribuyendo la situación a la "improvisación" del alcalde.

Desde el Grupo Popular han recordado que llevan "meses advirtiendo de que los plazos no se estaban cumpliendo", concretamente desde el inicio de los trabajos en el mes de julio. Asimismo, han hecho hincapié en las denuncias previas por "graves problemas de accesibilidad" que siguen sin resolverse y en las reuniones mantenidas con los comerciantes para trasladar sus preocupaciones al regidor.

Por otro lado, Losa ha alertado de que el retraso de las obras amenaza también el desarrollo de la Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón, cuyo trazado habitual discurre por la plaza de la Constitución. En este sentido, ha advertido de que la demora "puede acabar obligando a modificar el recorrido de una de las grandes citas deportivas de España".

El portavoz del PP ha calificado este incumplimiento como "el ejemplo perfecto" de la gestión de Julio Millán tras siete años de mandato, caracterizada, según sus palabras, por "infinitas ruedas de prensa, anuncios de inversiones, fotografías y grandes proyectos que después es incapaz de ejecutar con solvencia".

Al respecto, ha preguntado en un comunicado qué ocurrirá con otras actuaciones proyectadas en la avenida de Madrid, la avenida de Granada o la calle Virgen de la Capilla.

Por todo ello, el Grupo Popular ha exigido explicaciones públicas y la asunción de responsabilidades políticas. "No es admisible que Millán se limite a anunciar en un medio de comunicación que vuelve a posponer la apertura de la plaza, sin explicar los motivos ni asumir responsabilidades, como si no hubiera consecuencias para nadie", ha censurado Losa, concluyendo que la plaza "debía ser el escaparate de su gestión y se ha convertido en el escaparate de su incapacidad".