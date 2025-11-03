PP-A sitúa su 17 congreso de este fin de semana como cita para ratificar que es "el partido preferido de los andaluces"

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Andalucía, Antonio Repullo, ha asegurado este lunes en rueda de prensa ante la semana que concluirá con la celebración del 17 congreso regional de su partido, que comenzará el viernes en Sevilla, que "el fin de semana que viene, mientras el PSOE sigue enredado en sus causas judiciales, en sus mentiras, el PP de Andalucía va a seguir con su camino como partido preferido de los andaluces".

Ha considerado que ese 17º Congreso Autonómico será una cita con la cual "el PP de Andalucía se volverá a actualizar para ser el mejor servidor público de los andaluces" y lo hará en "un congreso abierto a la sociedad que será punto de encuentro".

"Abrimos FIBES (el palacio de congresos donde se celebra) a todos los colectivos profesionales, universidades, tercer sector, autónomos, a nuestros agricultores, jóvenes, a la industria y a la cultura", ha sostenido Repullo, según una nota de este partido.

El número dos en el organigrama del PP andaluz ha sostenido que "cualquier andaluz puede seguirlo en directo, participar en los foros de escucha y enviarnos ideas en tiempo real interactuando con nosotros".

Ha añadido en ese sentido que "publicaremos todas las aportaciones y diremos con absoluta transparencia qué incorporamos y cómo" al argumentar que "escuchar de verdad es participar, facilitar y devolver: participar, facilitar canales sencillos y devolver con compromisos medibles", antes de remarcar que es el sello de su organización: "un congreso de puertas abiertas para un liderazgo que une".

Ha sostenido que tanto el PP-A como el Gobierno de Juanma Moreno van a seguir "centrados en la gestión, en presentar y aprobar unos Presupuestos en tiempo y forma que permitan que Andalucía siga avanzando, creciendo y progresando".

Ha situado la aprobación del proyecto de Presupuesto por el Consejo de Gobierno la semana, que los consejeros ya explican desde el viernes en el Parlamento con sus comparecencias en comisión, como una muestra de "dar estabilidad a Andalucía, responsables, siempre con la ciudadanía y los servicios públicos en el centro de su mirada, de sus preocupaciones y de sus políticas".

Ha subrayado la apuesta por reforzar el gasto social, la inversión productiva y la cohesión territorial en Andalucía, así como su contribución a "la estabilidad, crecimiento económico y creación de más de 85.000 empleos".

Ha contrapuesto el hecho de que a nivel nacional "el PSOE sigue bloqueado, sin poder sacar unos presupuestos adelante y enredado en sus corrupciones, el PP de Andalucía está centrado en Andalucía".