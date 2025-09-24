PP-A sitúa el "nido de corrupción del PSOE y del Gobierno" en el "despacho" de Montero

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 24 de septiembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupo - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha ubicado "en el despacho" de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo que ha considerado "el nido y el eje conductor de toda la corrupción que ha afectado posteriormente al PSOE y, en parte, al Gobierno de España".

En rueda de prensa, Martín se ha referido a las informaciones que apuntan a que el "Ministerio de Hacienda aplazó una deuda a Víctor de Aldama después de que éste se reuniera con el jefe de gabinete de la ministra".

Martín, que ha recordado que Montero "dijo que ponía la mano en el fuego" por su jefe de gabinete, ha subrayado que "hoy un juez dice que esa reunión, la de Aldama con el jefe de gabinete de la señora Montero, se produjo, y que como consecuencia de la misma, su deuda con Hacienda se aplazó".

"Por lo tanto, de las tres cosas que dijo Aldama, solo queda demostrar una, y es que se guardó un sobre con 25.000 euros en el bolsillo. Eso es lo único que queda por demostrar", ha subrayado el portavoz.

Toni Martín se ha referido a otros casos anteriores vinculados a la cartera de Hacienda, como el de "Vicente Fernández, expresidente de la SEPI y exnúmero dos de la señora Montero, que tuvo que dejar la SEPI después de ser imputado en un caso en Andalucía y que acabó después de ser cesado de la SEPI contratado en la empresa Navarra del señor Cerdán, Servinavar".

Ha mencionado también a José Antonio Marco Sanjuán, anterior presidente del Tribunal Económico Administrativo, que dimitió "tras destaparse una serie de denuncias de empresarios que garantizaban haberle pagado dinero a cambio de favores".