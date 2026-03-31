PP-A subraya que "se desmonta una estrategia política" archivando las fiscalías denuncias de cribado de cáncer de mama

Archivo - La vicesecretaria de Salud e Igualdad del PP-A, Beatriz Jurado, en una imagen de archivo. - PP ANDALUZ - Archivo

SEVILLA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Salud e Igualdad del PP de Andalucía, Beatriz Jurado, ha reivindicado este martes que el sucesivo archivo por las fiscalías provinciales de las denuncias presentadas sobre los cribados de cáncer de mama "viene a desmontar la estrategia política y judicial" de algunos partidos de la oposición, que ha considerado centrada en "la bronca y la desinformación".

La dirigente del Partido Popular ha considerado igualmente que esta iniciativa jurídica "confirmar la actuación responsable y transparente del Gobierno andaluz", según una nota de este partido.

Jurado ha sumado las resoluciones de las fiscalías provinciales, que se vio precedida por la de Fiscalía Superior de Andalucía para concluir que constatan que "no existe responsabilidad penal" por parte de responsables del Ejecutivo andaluz.

Las fiscalías provinciales han archivado nueve de las quince denuncias presentadas en su día por presuntos fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía al no haberse hallado indicios de delito, según han detallado a Europa Press fuentes del Ministerio Fiscal.

La Fiscalía Superior de Andalucía archivó el pasado febrero las tres denuncias que afectaban a altos cargos de la Consejería de Sanidad, dos de ellos aforados. Junto a ello, remitió a las fiscalías de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería las denuncias de 15 mujeres por presuntas deficiencias en el protocolo de cribado de cáncer de mama para que continuaran con la investigación de manera individualizada.

De esas denuncias se han archivado dos por la Fiscalía de Almería, otras dos en Granada; dos en Sevilla; dos en Jaén y una Málaga al no hallarse indicios de delito, según confirman desde el Ministerio Fiscal y avanza el diario 'Ideal'. En la actualidad se siguen investigando tres denuncias en Sevilla y dos en Málaga.

A estas 14 denuncias se suma otra presentada en Almería por otra patología diferente al cáncer de mama y sobre la que la Fiscalía sí ha presentado denuncia ante los juzgados, según han detallado a Europa Press las mismas fuentes.

Beatriz Jurado ha defendido que estos pronunciamientos de la Fiscalía ponen de manifiesto que "las acusaciones formuladas carecían de fundamento y evidencian que, frente a quienes intentaron convertir este asunto en una campaña política, el Gobierno andaluz actuó desde el primer momento con responsabilidad, transparencia y capacidad de gestión".

Ha señalado que, una vez detectados fallos en la comunicación de algunos resultados no concluyentes del programa de cribado, "el Servicio Andaluz de Salud activó de forma inmediata todos los mecanismos necesarios para identificar a las mujeres afectadas, contactar con ellas y garantizar en todo momento su atención sanitaria, situando siempre en el centro a las mujeres y a sus necesidades asistenciales".

La vicesecretaria de Salud e Igualdad del PP de Andalucía ha remarcado que "la prioridad siempre es el cuidado y la atención de las mujeres", mediante la revisión de cada caso y la oferta de la respuesta médica necesaria en función de cada situación.

MEJORAS EN EL PROCEDIMIENTO CON LA IMPLANTACIÓN DEL ACTO ÚNICO

Jurado ha destacado que el Gobierno andaluz, además de responder a la incidencia, impulsó mejoras para seguir avanzando en la calidad del sistema sanitario. Entre ellas, ha resaltado el refuerzo del sistema de detección precoz y la implantación del modelo de acto único, una herramienta que permite que las mujeres puedan completar en una misma visita las pruebas diagnósticas necesarias y recibir una respuesta más rápida.

"Se evitan esperas innecesarias y se reduce la incertidumbre de las pacientes", ha subrayado, incidiendo en que este tipo de medidas representan una mejora real en la experiencia asistencial y en la capacidad de respuesta del sistema sanitario público andaluz.

Beatriz Jurado ha señalado que este caso vuelve a demostrar la forma de actuar del Gobierno de Juanma Moreno, de manera que "cuando se detecta un problema, se actúa con rapidez, se atiende a las personas afectadas y se mejora el sistema para que funcione mejor".

Ha subrayado que el archivo de las denuncias por los cribados de cáncer desmonta la estrategia política de la oposición, "después de que algunos partidos intentaran generar alarma y convertir este asunto en un instrumento de confrontación para atacar al Gobierno andaluz".

Ha insistido en que "Andalucía necesita responsabilidad, altura política y propuestas útiles para seguir mejorando los servicios públicos" y ha defendido que "Andalucía debe seguir avanzando desde la gestión, las soluciones y la mejora constante de la atención a los andaluces", consolidando un modelo basado en la eficacia, la cercanía y la mejora continua de la sanidad pública.