El PP-A subraya que el dictamen de la Faffe confirma "la responsabilidad política de tres expresidentes socialistas"

SEVILLA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del Grupo Popular en la comisión de investigación de la Fundación Fondo de Formación y Empleo (Faffe), Ana Vanessa García y Erik Domínguez, han destacado este lunes que el dictamen que ha sido debatido y votado esta tarde en el seno de dicha comisión "confirma, con hechos demostrados, la responsabilidad política de los tres anteriores presidentes socialistas en la Junta de Andalucía, así como de los responsables de Empleo y Hacienda", junto a otros dirigentes que participaron "por acción u omisión" en la corrupción de la Faffe.

En una rueda de prensa tras la votación del dictamen, ambos diputados han asegurado que la comisión "ha cumplido con el mandato del Parlamento" y que se ha hecho "un gran trabajo", en el que se han revisado más de 20.000 expedientes y se ha asistido a 58 comparecencias durante 27 sesiones en estos tres años, según una nota de este partido.

Han señalado que el dictamen prueba que la Faffe "no ha sido el escándalo de un dirigente socialista, sino que se ha dado un cúmulo de irregularidades: amaños de contratos, enchufismo, alquileres desorbitados, expedientes de subvenciones sin tramitar, gastos con tarjetas en prostíbulos, y falta de colaboración con la Justicia mientras se miraba para otro lado".

Han lamentado la "falta de colaboración" del PSOE con la comisión y reprocharon a los dirigentes socialistas "que salieran corriendo o ni siquiera se presentaran para declarar".

"Si de verdad tenían un compromiso con la comisión y querían llegar a la verdad lo mínimo era respetar al Parlamento y acudir a la comisión", han aseverado los parlamentarios del PP.

Ana Vanessa García y Erik Domínguez han sostenido que la Faffe es una prueba "de la corrupción institucionalizada en los gobiernos socialistas en la Junta durante décadas", que aún hoy el PSOE "quiere tapar, negar y omitir responsabilidades políticas al respecto".

En este sentido, han apuntado que "el nuevo PSOE es el heredero directo de aquel PSOE manchado por la corrupción de los gobiernos de la Junta", y han recordado que tanto la expresidenta Susana Díaz como la exconsejera María Jesús Montero "siguen sentadas en su escaño en el Senado y en el Consejo de Ministros". a pesar de las responsabilidades políticas que señala la comisión en su dictamen.

"No movieron los expedientes y miraron para otro lado", han afirmado, mientras que han trasladado al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que "el nuevo PSOE que pregonan no será creíble mientras no asuman que existió una etapa de corrupción en los gobiernos socialistas en la Junta y que por ello hay unas responsabilidades políticas. Al menos que pidan perdón", concluyeron.