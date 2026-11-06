PP se suma a la manifestación en Jaén para exigir una "solución inmediata" al "abandono" ferroviario

Archivo - La secretaria general del PP, Elena González/Archivo - PP - Archivo

JAÉN 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular de Jaén, Elena González, ha anunciado que la formación a nivel provincial participará este sábado en la manifestación convocada por las plataformas en defensa del ferrocarril en la capital jiennense.

González ha explicado que el PP se suma a esta convocatoria al considerarla una movilización "libre", "sin colores políticos" y "sin intereses partidistas". En este sentido, ha hecho un llamamiento a los jiennenses para que se unan a la protesta con el objetivo de exigir al Gobierno de España una "solución inmediata a la negligente y nefasta situación del tren en la provincia".

La dirigente popular ha apuntado que su partido lleva años impulsando iniciativas para reclamar un ferrocarril acorde a las necesidades de movilidad de la sociedad. Sin embargo, ha lamentado que "todo ha ido a peor en estos años" hasta el punto de que a los jiennenses "se nos ha negado el transporte por tren". "Ya no solo no son dignos nuestros trenes, es que no los tenemos", dicho la dirigente popular.

Asimismo, González ha calificado la situación de Renfe como un "caos" y ha lamentado que en apenas diez meses se hayan producido "dos accidentes con víctimas mortales en trenes cuyo trayecto pasaba por Andalucía". A este escenario de "miedo", según ha expuesto, se añade el perjuicio de que los habitantes de Jaén deban trasladarse a otras provincias en autobús o vehículo particular para poder viajar en tren.

Por otro lado, la secretaria general ha censurado el "total abandono" del ferrocarril en la provincia y el "agravio" que esto representa, acusando al PSOE de hacer "oídos sordos" y de recurrir al "y tú más" en lugar de asumir responsabilidades por haber "desmantelado el tren hasta el punto de eliminarlo en Jaén". Esta situación, ha añadido, obliga a los ciudadanos a "hacer malabares" para desplazarse a destinos como Madrid o Sevilla.

Finalmente, González ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los socialistas jiennenses de hacer "la cobra a Jaén en la planificación ferroviaria" al negar "cualquier posibilidad de la alta velocidad a nuestra tierra y, ahora, la lenta velocidad también".

Por todo ello, ha apelado a la ciudadanía a no quedarse "de brazos cruzados" y a participar en la movilización pacífica de este sábado para reclamar conexiones que permitan a la provincia estar conectada con el resto del país.