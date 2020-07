PP-A: Susana Díaz "cada vez está más sola en el PSOE", y el PSOE "cada vez más solo en Andalucía"

SEVILLA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, ha manifestado este miércoles que la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, "está cada vez más sola dentro del PSOE", y que "el PSOE también está cada vez más solo en Andalucía".

En rueda de prensa en el Parlamento, Nieto ha reprochado así a los socialistas que "se hayan borrado de la recuperación" en Andalucía al no participar en la comisión que para abordar esa cuestión se ha constituido en el Parlamento autonómico.

"La izquierda andaluza no ha aportado nada, ni siquiera la discrepancia", ha criticado el portavoz 'popular', quien ha afeado a Díaz que "haya convertido su boicot a la comisión en un boicot institucional" al "ordenar" a los presidentes de las Diputaciones socialistas que no acudiesen a la cita con esta comisión; hecho que espera que no se repita con los alcaldes socialistas de las capitales andaluzas, que están llamados a comparecer las próximas semanas.

Al respecto, el portavoz 'popular' ha valorado el "gesto" de que desde el Ayuntamiento de Cádiz, regido por Adelante, sí se haya enviado a una concejal del equipo de gobierno para comparecer en la comisión.

Sobre el papel del PSOE, Nieto ha insistido en que Susana Díaz y el PSOE-A "se están quedando solos", y ha puesto de relieve que la secretaria general de los socialistas andaluces "está recibiendo críticas dentro de su propio partido por cómo está haciendo su papel de oposición".

"A Susana Díaz le venía muy grande el papel de presidenta de la Junta; pero es que se le está quedando aún más grande el papel de líder de la oposición, que debe ser creativa, constructiva y con mucho trabajo", algo que, según ha continuado José Antonio Nieto, no está haciendo, a la vez que "tampoco quiere nadie alrededor trabajando, para que no le muevan la silla".

En esa línea, el portavoz del PP-A ha subrayado que "el PSOE nunca tuvo un proyecto para Andalucía desde el gobierno, y tampoco lo tiene desde la oposición", y ha instado a los socialistas a que "reaccionen y se den cuenta que la labor de la oposición no es destruir, sino construir una alternativa".

ATENCIÓN A LA INFANCIA CON EL GOBIERNO DE SUSANA DÍAZ

Por otra parte, José Antonio Nieto ha considerado "demoledor" el informe presentado por la Cámara de Cuentas de Andalucía relativo a la fiscalización del programa presupuestario de Atención a la Infancia del año 2017 que revela la falta de un sistema de seguimiento del programa presupuestario y de los recursos; la inexistencia de controles internos y los defectos de procedimiento con los menores tutelados, según ha relatado.

Ha subrayado que, de los 20 centros públicos, siete no disponían de autorización de funcionamiento obligatoria; ninguno de ellos tenía seguro obligatorio; y sólo seis contaba con un plan de autoprotección para evitar lesiones o autolesiones.

Para Nieto, esta situación explica que el PSOE "no considerara necesaria una Ley de la Infancia en Andalucía", toda vez que su gestión "dejaba mucho que desear", según ha zanjado.