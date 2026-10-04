El PP tacha de "venta de humo al por mayor" la política de vivienda del alcalde de Jaén: "No ha entregado ni un piso"

La concejal de Jaén Carmen Colmenero. - PP JAEN

JAÉN 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo popular del Ayuntamiento de Jaén ha calificado este domingo de "venta de humo al por mayor" la política de vivienda del alcalde, Julio Millán. La concejal Carmen Colmenero ha sostenido que en sus siete años como regidor "no ha entregado ni un inmueble a pesar de prometer la construcción de 5.500 pisos". Para la edil, "este fracaso está directamente relacionado con la pérdida de funciones" de la Sociedad Municipal de la Vivienda (Somuvisa) decretada por el dirigente socialista.

"El papel lo aguanta todo, pero los hechos revelan que la edificación de 5.500 viviendas para tres barrios de nueva constitución (la unión de Puente Tablas y Cerro Molina, la ampliación del barrio del Bulevar y un barrio universitario) es sólo una suma de anuncios electoralistas", ha precisado la edil en una nota. "A la vista está que Julio Millán es un promotor de boquilla", ha añadido Carmen Colmenero, quien ha hecho hincapié en que "la retirada de competencias a Somuvisa evidencia la escasa importancia que el alcalde otorga al órgano municipal encargado de la construcción de vivienda pública". La sociedad no ha desarrollado ninguna promoción para venta y alquiler.

En la memoria de 2026 no se contempla de hecho la construcción de ninguna promoción. Lo que evidencia, en palabras del PP, la "nula voluntad" del alcalde por la población afectada por la escasez de inmuebles, que es "uno de los principales problemas de los jiennenses". De su "inacción" da cuenta la falta de consignación para políticas públicas de vivienda de parte de los 86 millones derivados del tren de borrascas.

Colmenero ha lamentado el "desprecio" de Millán a Somuvisa, patente en el pleno del 30 de septiembre, cuando quedó sobre la mesa la aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, debido a que la dimisión de tres concejales socialistas dejó sin mayoría al equipo de gobierno. "Es triste que los problemas internos del PSOE lastren el funcionamiento de la sociedad", asegura la edil.

"Se cierra un mes de septiembre negro para Julio Millán, candidato sanchista a la alcaldía, con la dimisión de tres concejales, mientras a un cuarto le retira la competencias. A esto se une el cese de gerente de la empresa publica de aparcamientos y la celebración de un pleno que deja fuera del orden del día la aprobación de las cuentas de Somuvisa por falta de quórum", ha recalcado Colmenero.

La edil también ha criticado el estado económico de Somuvisa, que no ingresó ni un euro por la venta de edificaciones en 2025. Al respecto, Colmenero ha pedido a Millán datos sobre cuántas viviendas nuevas pondrá la sociedad a disposición de los jiennenses. Ha exigido asimismo conocer la fecha de ejecución, aspecto clave para cumplir sus estatutos.