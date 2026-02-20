PP-A teme que "promesas" de Montero queden en "anuncios sin materializar" ante el "abandono" del Gobierno a Andalucía

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, en rueda de prensa. - PP-A

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha puesto este viernes "en cuestión" una serie de "promesas" que ha ido trasladando en los últimos días la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, que teme que pueden quedar en "anuncios sin materializar" habida cuenta del "abandono sistemático con el que el Ejecutivo nacional castiga a Andalucía, negando recursos, ralentizando decisiones, congelando proyectos estratégicos y, sobre todo, tratando de manera desigual frente a otros territorios".

Así lo ha indicado el dirigente del PP-A en una rueda de prensa en Sevilla en la que, según ha informado el partido en una nota, ha puesto en duda las "grandes promesas anunciadas esta semana" por María Jesús Montero, que "tienen todos los visos de quedar en anuncios sin materializar como ha sucedido en La Palma", ha agregado.

En esa línea, el secretario general del PP-A ha remarcado que, en Andalucía, el Gobierno de España "presupuestó 2.039 millones en 2021 y ejecutó 853; es decir, poco más del 40 por ciento", y "en el primer semestre de 2022, último dato publicado, la ejecución en nuestra tierra fue del 15,7%, diez puntos por debajo de la media nacional".

"Eso no es un retraso administrativo. Es una decisión con la que vuelven a dejar claras sus prioridades", ha manifestado Antonio Repullo, quien ha llamado la atención acerca de que en la semana que ahora finaliza "hemos vuelto a conocer episodios que nos recuerdan demasiado al peor pasado vivido en nuestra tierra", con "presuntos pucherazos internos, sombras sobre recalificaciones y maniobras que huelen a su vieja política".

"Cuando reaparecen estas prácticas, lo que se deteriora es la confianza de la gente en las instituciones", ha advertido el 'número dos' de la dirección del PP andaluz, quien ha agregado que María Jesús Montero "no solo representa el peor pasado de Andalucía", sino que "también representa el 'sanchismo', una forma de hacer política que antepone el sillón a la verdad, el cálculo electoral al servicio público y el beneficio personal a la gestión", con las infraestructuras como "termómetro más nítido".

"Ahí es donde se distingue claramente entre quienes cumplen e invierten, garantizando la seguridad y respuesta de los servicios públicos, y quienes permiten el deterioro de las infraestructuras por falta de inversión a lo largo del tiempo", ha incidido Repullo, quien también ha aludido al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), del que se ha cumplido un mes esta semana.

ACCIDENTE DE TREN DE ADAMUZ

Pasado ese periodo de tiempo, "el Gobierno de Sánchez sigue abriendo hipótesis que en un inicio se descartaron, y por eso sentimos que no se ha avanzado nada", ha comentado el representante del PP-A, que ha comparado esta situación con la "crisis" de los 'Rodalíes' catalanes, en la que se han sucedido las reacciones y sí se han producido ceses, según ha puesto de relieve.

Repullo ha reclamado "un tren seguro y fiable" para Andalucía, así como "infraestructuras, inversión y por encima de todo, respeto", y, "desde luego, no las dudas, silencio y confusión" que, en su opinión, llegan desde el Gobierno central.

"Reclamamos la verdad para acabar con la agonía de los familiares, y porque como comunidad queremos y tenemos el derecho a saber la verdad, porque sin verdad y sin responsabilidades no hay confianza en las instituciones", ha proclamado el dirigente del PP-A.

Repullo ha reivindicado también el ejemplo que, a su juicio, protagoniza el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, al trabajar "con el único objetivo de que las familias, los autónomos y las infraestructuras recuperen cuanto antes la normalidad", y ha defendido que "eso es lo que significa una administración que funciona: anticiparse, actuar y reconstruir".

Tras la sucesión de borrascas que han pasado por la comunidad autónoma en las últimas semanas, Antonio Repullo ha defendido que "Andalucía ha vuelto a demostrar, una vez más, que funciona, que está preparada, que sus servicios de emergencia responden cuando hace falta, y que la Junta de Andalucía no sólo gestiona bien las crisis, sino que trabaja desde el primer minuto en la reconstrucción de lo que se ha visto afectado".

Por eso, según ha defendido Repullo, desde la Junta han propuesto la creación de una "comisión de seguimiento" del accidente, para "reconocer y honrar la memoria de las víctimas, apoyar y cuidar a las familias y a quienes han prestado su servicio, pero también para hacer seguimiento de inversiones y mejoras para garantizar la seguridad ferroviaria en Andalucía", para "saber la verdad y pedir, cuando corresponda, que se asuman las responsabilidades", ha abundado.

Por último, Repullo ha añadido que la lealtad institucional en Andalucía es la forma de hacer las cosas y la "garantía para el futuro", y ha defendido que Moreno "ha puesto siempre Andalucía por delante, y ese es el camino que vamos a seguir, con serenidad, responsabilidad y lealtad", ha concluido el secretario general del PP-A.