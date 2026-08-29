El PP urge al alcalde de Jaén a constituir una comisión para conmemorar en 2027 el centenario del teatro Darymelia

Fachada del Teatro Darymelia de Jaén. - PP

JAÉN 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha presentado una solicitud al alcalde, Julio Millán (PSOE), para que se constituya una comisión que conmemore en el próximo año 2027 el centenario del teatro Darymelia.

Así lo ha anunciado este sábado el PP en una nota en la que el concejal Vicente Oya ha defendido que este espacio escénico es un emblema "histórico, cultural y sentimental" de la capital jiennense que requiere que se le rinda un tributo "a la altura de lo que representa para la ciudadanía".

El PP propone que en la comisión participen todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Jaén, así como colectivos relacionados con el ámbito de la cultura y el movimiento vecinal, entre otros.

En este sentido, la solicitud remitida al alcalde le insta a que inicie "cuanto antes las gestiones para propiciar que el conjunto de la sociedad jiennense participe en la conmemoración".

Vicente Oya propone en concreto a Julio Millán que el Ayuntamiento de la capital elabore un "amplio programa de actividades culturales, institucionales y divulgativas" para conmemorar los 100 años del teatro Darymelia, inaugurado como cine en 1927 y posteriormente acondicionado para su transformación en espacio escénico de titularidad municipal.

Desde el PP subrayan que el teatro Darymelia, de estilo regionalista, es por su relevancia arquitectónica uno de los principales monumentos del casco histórico de la ciudad de Jaén, además de que se ha convertido en "uno de los máximos referentes culturales de la capital".

Oya justifica con ambos argumentos que se constituya "de manera inmediata" la comisión solicitada por el PP "para homenajear a esta seña de identidad de Jaén".