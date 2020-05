PP-A urge a Sánchez a pagar a 20.000 empleadas de hogar en Andalucía el subsidio "prometido hace un mes"

SEVILLA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El PP andaluz ha urgido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "cumplir" con el colectivo de las empleadas de hogar y poner en marcha el subsidio extraordinario de tres meses hasta el 70% de la base reguladora de su prestación previsto en el decreto de 31 de marzo, que podría beneficiar a unas 20.000 trabajadoras en Andalucía.

El portavoz de Empleo del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Erik Domínguez, ha denunciado la situación del colectivo de empleadas de hogar, en su mayoría mujeres trabajadoras, que aún esperan a que el Gobierno de Sánchez cumpla con la promesa recogida en el decreto de 31 de marzo para poner en marcha el subsidio extraordinario de tres meses hasta el 70% de la base reguladora de su prestación.

En un comunicado, Domínguez ha recordado que el plazo para la puesta en marcha de esa ayuda "fundamental para uno de los colectivos más vulnerables de la crisis" acaba este sábado, y "aún no se han publicado ni las indicaciones sobre cómo solicitarlo", por lo que ha urgido al Gobierno de España a "redoblar esfuerzos" para cumplir "en tiempo y forma" con las medidas anunciadas para este sector que

ante la imposibilidad de acceder a las ayudas del Gobierno "queda en una

situación de precariedad absoluta".

"Una vez más observamos cómo las medidas del Gobierno de Sánchez que van dirigidas a los trabajadores por cuenta ajena o cuenta propia suelen llegar tarde, mal y además de manera insuficiente", ha lamentado el dirigente 'popular', que ha insistido en la necesidad de "redoblar esfuerzos en el Servicio Público de Empleo

Estatal (SEPE), que está atascado, para poder pagar los ERTE y que las familias de los trabajadores afectados tengan un ingreso con el que hacer frente a su día a día"

Tras subrayar que "es imprescindible si no queremos dejar a ningún colectivo en la cuneta, y en materia de empleo por cuenta ajena o de empleo por cuenta propia este Gobierno no está haciendo lo suficiente", Domínguez ha señalado que "parte de las pymes y de los autónomos serán a quienes habrá que acudir para volver a restablecer la economía y el tejido productivo de nuestro país cuando pase esta pandemia y no podemos dejar a nadie atrás".