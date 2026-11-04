El PP-A valora la candidatura del PP cordobés con "enorme responsabilidad de desalojar al sanchismo para reconstruir"

El secretario general del PP de Andalucía (PP-A) y coordinador del comité de campaña para el 29N en esta comunidad, Antonio Repullo (centro), junto al presidente del PP cordobés, Adolfo Molina, y candidatos del PP al Congreso y Senado por Córdoba el 29N. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Andalucía (PP-A) y coordinador del comité de campaña para el 29N en esta comunidad, Antonio Repullo, ha destacado este miércoles en Córdoba "la experiencia, el conocimiento, las ganas de trabajar, la ilusión y la responsabilidad" de las candidaturas del PP al Congreso y al Senado por la provincia.

En un acto en la capital cordobesa, Repullo ha asegurado que esta candidatura, como el resto de las del PP en las ocho provincias andaluzas, afronta "una responsabilidad excepcional, probablemente la mayor de la historia de la democracia española, por su doble objetivo: desalojar al sanchismo de la Moncloa y ponerse a trabajar en la reconstrucción de esa España" que, según sus palabras, "deja Pedro Sánchez hecha trizas".

El popular ha sostenido que "los comportamientos y objetivos del gobierno de Sánchez han perjudicado a Córdoba y Andalucía", a la vez que ha expresado su confianza en que "la ilusión del equipo contribuya a hacer posible ese cambio".

Entretanto, el secretario general del PP de Andalucía y coordinador de la campaña para el 29N en esta comunidad ha felicitado y agradecido la implicación de todos los candidatos. Convencido de que harán "un magnífico trabajo", ha recordado que su tarea "no acaba el día 29 de noviembre, sino que empieza el día 29 de noviembre con la reconstrucción de España con un gobierno que ofrecerá experiencia, rigor y gestión con Alberto Núñez Feijóo al frente".

"CÓRDOBA, PUNTA DE LANZA PARA EL CAMBIO EN ESPAÑA"

Por su parte, el presidente del PP cordobés, Adolfo Molina, ha defendido que las elecciones del día 29 de noviembre representan "una oportunidad para impulsar un cambio en España basado en la gestión, la responsabilidad y el cumplimiento de los compromisos con los ciudadanos". "Necesitamos un gobierno que escuche, cumpla y proteja a las familias, a los trabajadores, a los jóvenes, a los agricultores y a las empresas, siguiendo el modelo de estabilidad y gestión que representan Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo", ha expresado.

Asimismo, ha destacado "la experiencia, preparación y vinculación con la provincia" de los integrantes de las candidaturas del PP de Córdoba al Congreso y al Senado, subrayando su compromiso de "defender los intereses de todos los cordobeses". Molina también ha trasladado su "solidaridad con las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda y sus familiares", reclamando que "se esclarezcan los hechos y se depuren todas las responsabilidades".

De otro lado, la candidata número uno por Córdoba al Congreso de los Diputados, Lorena Guerra, ha agradecido la confianza del PP para encabezar la candidatura, un reto que afronta "con ilusión y responsabilidad", convencida de que "estas elecciones son decisivas para el futuro de la provincia y de España".

Guerra ha reivindicado las necesidades pendientes de Córdoba, como la conversión de la N-432 en autovía, unas conexiones ferroviarias "seguras y eficaces" y "soluciones para garantizar el abastecimiento de agua en el norte de la provincia".

Igualmente, ha apoyado "un cambio de gobierno que apueste por la estabilidad, la gestión y el apoyo a quienes trabajan, emprenden y crean empleo". Además, ha reafirmado su "compromiso de seguir siendo la voz de los agricultores y ganaderos, así como de defender los intereses de autónomos, empresarios y familias cordobesas". "Me voy a dejar la piel trabajando para que Córdoba tenga las oportunidades que merece", ha dicho.

"UN GOBIERNO DE ESPAÑA QUE ATIENDA LAS NECESIDADES REALES"

Y el cabeza de lista al Senado por la provincia, Salvador Fuentes, ha expresado su orgullo por encabezar la candidatura del PP al Senado y ha defendido "la necesidad de un Gobierno de España que atienda las necesidades reales de la provincia y aporte soluciones urgentes a problemas como el abastecimiento de agua en el norte, la falta de capacidad energética, las infraestructuras, la vivienda y el futuro del sector agrario".

Fuentes ha señalado que "Córdoba necesita las inversiones y herramientas necesarias para impulsar su desarrollo económico, atraer empresas, generar empleo e industrializar la provincia, aprovechando también el potencial de sus sectores agroganadero e industrial y del proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra".

De igual modo, ha reivindicado "un gobierno que trabaje desde el diálogo, el consenso y la colaboración entre administraciones", y ha asegurado que su compromiso en el Senado será "defender los intereses de Córdoba y conseguir que sus necesidades tengan respuesta".