PP-A ve "acertada y oportuna" la citación judicial de los tres últimos gerentes del SAS: "Van a poder aclarar todo"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 10 de septiembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupo - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha considerado este miércoles "acertada y oportuna" la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla de citar como investigados el próximo 25 de noviembre a la actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y a sus antecesores en dicho cargo Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán, en relación con la contratación a través del procedimiento de urgencia realizada por el SAS desde el año 2021.

En rueda de prensa, Martín ha manifestado que tanto la actual gerente como sus antecesores ya "pidieron hace meses, ellos mismos, que los llamaran a declarar y ahora, por fin, van a poder hacerlo y van a poder aclarar que todo lo que hicieron lo hicieron correctamente".

"Estamos muy interesados en que se pueda aclarar todo lo antes posible", ha agregado el portavoz parlamentario del PP-A, quien ha calificado de "estupendo" que también haya sido citada, en este caso el día 18 de noviembre y como testigo, la que fuera interventora general y actual viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Amelia Martínez.

Toni Martín ha querido dejar claro que los contratos de emergencia "permitieron salvar muchas vidas de andaluces y permitieron realizar muchas operaciones y pruebas médicas a los andaluces durante los más de tres años que la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia internacional por el Covid".

Se ha mostrado convencido de que al PSOE-A "no le mueve el que se aclare nada", sino que le mueve "ensuciar la vida política en Andalucía con su habitual máquina de lodo".

Ha preguntado a los socialistas "por qué la fontanera del PSOE, Leire Díaz, se reunió con los equipos jurídicos y con los abogados del PSOE que llevan esta denuncia" sobre los contratos del SAS.

"Creo que hay muchas explicaciones que dar", ha señalado el portavoz del PP-A, quien ha insistido en que el único objetivo del PSOE-A es "atacar y desgastar con mentiras, infundios y basura al presidente de la Junta de Andalucía y a su Gobierno".