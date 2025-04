PP-A ve "desproporcionada" la respuesta del Gobierno por las ayudas al transporte y reflejo de su "maltrato" a Andalucía

SEVILLA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha considerado "absolutamente desproporcionada" y muestra de su "maltrato constante" a Andalucía la respuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a la Junta en relación a la iniciativa de bonificar el transporte público para menores de 14 años en este 2025.

En rueda de prensa en el Parlamento, Toni Martín se ha referido así al anuncio del Gobierno de España de retirar las bonificaciones al transporte para los menores andaluces de hasta 14 años por entender que la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, no explicitó la semana pasada, cuando anunció la implantación de esa ayuda, que se financiaba con fondos que aportaba el Gobierno de España.

El portavoz parlamentario del PP-A ha considerado que esta reacción del Ministerio que dirige Óscar Puente es "un capítulo más del doble rasero" del Ejecutivo de Pedro Sánchez en relación a Andalucía. "Es la manera de tratar a Andalucía y a los políticos de Andalucía frente a la manera de tratar a aquellas comunidades que, como el País Vasco o Cataluña, son responsables del mantenimiento de este funesto Gobierno sentado en el sillón de la Moncloa", ha aseverado.

Toni Martín ha opinado que esta retirada de las ayudas al transporte para los menores andaluces ha constituido "una respuesta absolutamente desproporcionada, que no tiene que ver con otra cosa que no sea ese doble rasero, esa bravuconería y ese maltrato constante con el que el Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero obsequian a Andalucía desde que Andalucía no vota al PSOE, frente al vasallaje y a la complacencia con la que ese mismo Gobierno trata a aquellos que, a cambio de sus votos, los mantienen sentaditos en el sillón de la Moncloa", ha denunciado.

Toni Martín ha expresado el respaldo del Grupo Popular al Gobierno andaluz "en su legítima reivindicación de estas ayudas", y ha replicado, "no ya al ministro Puente, que al final es un poco el brazo armado de las decisiones de Sánchez y de Montero", que "detrás de estos golpes no está Juanma Moreno, sino miles de andaluces que asisten estupefactos al hecho de convertir las relaciones entre las administraciones centrales y autonómicas en una oportunidad para golpear siempre a Andalucía y a los andaluces por parte del Gobierno de España".

Desde el PP-A han explicado finalmente que, en el Pleno del Parlamento de esta semana que comienza este miércoles, el Grupo Popular incluirá una pregunta oral al Gobierno andaluz relacionada con este asunto.