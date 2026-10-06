PP ve "hipocresía" en la candidata del PSOE a la Alcaldía de Granada por "su amplio patrimonio inmobiliario"

La diputada nacional y portavoz del Partido Popular de Granada, Lourdes Ramírez. - PP

GRANADA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional y portavoz del Partido Popular de Granada, Lourdes Ramírez, ha cuestionado a la candidata socialista a la Alcaldía de Granada, Raquel Ruz, de mantener una "profunda contradicción y el engaño" entre su discurso público en materia de vivienda y el patrimonio inmobiliario que figura en su declaración de bienes.

Ramírez se ha referido a las informaciones publicadas de su propia declaración de bienes, según la cual Ruz declara 18 bienes inmuebles, entre viviendas y locales comerciales, con distintos porcentajes de propiedad, además de participación en tres comunidades de bienes cuyo objeto incluye el arrendamiento de inmuebles.

La información señala también que el valor catastral conjunto supera el millón de euros. "No cuestionamos que Raquel Ruz tenga patrimonio ni que participe legítimamente en actividades de alquiler.

Lo que cuestionamos es la hipocresía y la doble moral de construir un discurso político señalando a propietarios y hablando de especulación sin explicar al mismo tiempo si es rentista y cuál es su propia realidad inmobiliaria", ha afirmado Ramírez.

La portavoz popular ha recordado que Ruz ha situado durante las últimas semanas el problema de la vivienda, los alquileres y los alojamientos turísticos entre sus principales líneas de oposición municipal, llegando a reclamar medidas frente a la gentrificación y al incremento de pisos turísticos en determinados barrios de Granada.

"Si quiere convertir la vivienda en uno de los grandes asuntos de su candidatura, está en su derecho. Pero entonces la primera obligación es la coherencia y la transparencia. Los granadinos tienen derecho a conocer desde qué posición habla quien aspira a gobernar su ciudad", ha señalado.

Ramírez ha pedido a la candidata socialista que aclare públicamente qué uso tienen actualmente los inmuebles declarados, cuáles se encuentran destinados al alquiler y cuál es su relación con las comunidades de bienes recogidas en su declaración patrimonial.

Ramírez ha extendido sus críticas a Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía y secretario general del PSOE de Granada, después de que este reclamara a los diputados populares granadinos que explicaran su voto contrario a los decretos sobre vivienda debatidos en el Congreso y asegurara que dichas medidas afectaban a 61.300 contratos de alquiler en la provincia.

"Pedro Fernández ha pedido al PP que dé la cara y ha dado lecciones sobre sensibilidad social y vivienda. Ahora tiene una oportunidad magnífica para demostrar que aplica el mismo criterio dentro de su propio partido y preguntar a su candidata a la alcaldía por sus propias contradicciones".

"Antes de volver a dar lecciones al PP, Pedro Fernández debería mirar lo que tiene en casa. Si exige transparencia a los demás, lo razonable es que empiece por pedirla también a su propia candidata en Granada", ha afirmado.

Ramírez ha concluido defendiendo que el problema de la vivienda "es demasiado serio para utilizarlo como una herramienta de confrontación basada en una doble vara de medir".