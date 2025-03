El PP ve "inaceptable" que Jaén esté desconectada de Córdoba y Sevilla durante semanas por la "dejadez" del Gobierno

JAÉN 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La senadora del Partido Popular (PP) de Jaén, Mariola Aranda, ha calificado de "auténtica vergüenza" que "los escasos trenes que conectan la provincia con la estación de AVE más cercana, Córdoba, hayan sido cancelados durante semanas debido a unas obras interminables, que en otras zonas durarían menos de la mitad de tiempo". Así, ha denunciado la "dejadez" del Gobierno, que "sigue tratando a los jiennenses como ciudadanos de tercera".

La dirigente popular ha expresado en una nota que resulta "vergonzoso que estos problemas no sean problemas para Sánchez y que no le preocupen en lo más mínimo". Además, ha criticado al PSOE de Jaén, porque a pesar de conocer la situación de las infraestructuras ferroviarias, "se ve que no va a cambiar sus malas costumbres y sigue haciendo de palmero permitiendo que abandone a los jiennenses a su suerte".

Arada se ha preguntado "qué pensarán los jiennenses que no tienen cómo llegar a Sevilla cuando vean a los dirigentes socialistas hablar de avances que nunca llegan, de obras que no dan respuesta a las demandas, de proyectos que no han sido consultados con los que se verán afectados en su día a día". Para el PP de Jaén es evidente "la improvisación" en materia ferroviaria tanto del Gobierno de Pedro Sánchez como del PSOE jiennense.

Al hilo de lo anterior, ha advertido de que los socialistas "van como pollos sin cabeza, tratando de quedar como rescatadores cuando son los verdugos", mientras los jiennenses "se tienen que conformar con un 'disculpen las molestias', porque no hay trenes disponibles". "Esa es la realidad, que un jiennense no puede comprar un billete entre Santa Justa y Jaén sin que Adif dé más explicaciones". Ante ello, Arada ha señalado que "no es cierto" que se preste el servicio de ferrocarril desde Sevilla a Jaén porque la realidad es que "no hay billetes en venta".

En este contexto, la senadora popular ha indicado que entiende "que debido a las lluvias ocurran los incidentes", ya que "no somos ajenos a la realidad", pero resulta "inconcebible que un trayecto tan corto y simple como debería ser ir a Sevilla se haya convertido para los jiennenses en una auténtica pesadilla", ha lamentado.

De esta forma, ha reprochado al nuevo secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, que "en lugar de decidir cambiar el paso del socialismo jiennense y comenzar a defender los intereses de los vecinos de esta provincia, continúan en las mismas malas costumbres de poner por delante sus intereses y salir a defender lo indefendible".

En opinión de la dirigente popular, "no tiene defensa la situación ferroviaria de Jaén, no tiene excusa el desmantelamiento del PSOE al ferrocarril en la provincia y no tiene explicación el caos que supone ir a Sevilla o a Madrid". Al respecto, Aranda ha calificado de "desorbitado" que "un tren esté paralizado durante varias semanas, mínimo hasta el próximo 6 de abril", aunque "la razón es bien sencilla: al Gobierno central lo que ocurra en Jaén le importa poco".

"Jaén se muere en manos del PSOE que solo sabe ponerle tiritas a las heridas en lugar de curar a una provincia rota ferroviariamente por la nefasta gestión de los Gobiernos socialistas, que actualmente cuentan con el consentimiento de quienes nacieron, supuestamente, para defender el tren y que acabarán fuera del escenario político precisamente por permitir la primera chapuza que se le ha ocurrido al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente", ha reclamado.

Al hilo de lo anterior, Aranda ha manifestado que quizás este hecho se deba a que con respecto a la estación intermodal "Puente no ha defraudado", pues "vino a prometer una estación intermodal y la tenemos en tiempo récord y ahora en vez de ofrecernos viajes en tren lo hacemos en autobús". Así, ha aseverado que "el PP de Jaén seguirá luchando por trenes dignos, porque el caos ferroviario se solucione con un proyecto a la altura de una gran ciudad y provincia que no puede seguir permitiendo ser la última de las prioridades del Gobierno de Sánchez".