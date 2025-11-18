El PP ve "insuficiente" la reforma de Puerta del Ángel de Jaén y exige retirar el amianto del edificio

JAÉN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Popular, Antonio Losa, ha criticado la "euforia" con la que el equipo de Gobierno de Julio Millán ha anunciado la reforma, valorada en 48.000 euros, de la antigua sede municipal de Puerta del Ángel, un espacio en el que se pretende reactivar la asociación vecinal y acoger a distintos colectivos del barrio. El edil ha calificado la actuación de "insuficiente" y ha reclamado igualmente la retirada de la cubierta de amianto del edificio.

Losa ha señalado en una nota que la intervención "es necesaria y bienvenida", pero ha subrayado que vuelve a evidenciar la "absoluta falta" de planificación que, a su juicio, caracteriza al Gobierno del PSOE, "instalado en políticas improvisadas, de salto de mata y en un anuncio permanente sin base técnica que garantice una gestión seria". Una forma de proceder que, según ha añadido, "solo genera confrontación entre asociaciones vecinales y una ciudad paralizada por la falta de organización".

El concejal popular ha insistido en que la reforma es "insuficiente", ya que el edificio conserva una cubierta de amianto cuya retirada el Ayuntamiento está obligado a ejecutar antes de 2028, en cumplimiento del Real Decreto 7/2022 sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta normativa exige identificar, planificar y eliminar los elementos con amianto presentes en edificios públicos.

En esta línea, Losa ha señalado que "resulta de sentido común" aprovechar las obras ya iniciadas para sustituir la cubierta, "en lugar de esperar a que el edificio esté de nuevo ocupado por asociaciones y colectivos y tener que cerrarlo otra vez para intervenir".

En este sentido, Losa ha subrayado que la prioridad debe ser siempre la seguridad y la salud de los jiennenses, "especialmente tratándose de dependencias municipales". Además, ha recordado que el amianto es un material cuya retirada requiere protocolos específicos, autorizaciones y empresas especializadas, con el fin de evitar riesgos innecesarios para los usuarios.

El concejal ha advertido, además, que "no se trata solo de un problema de salud pública, sino también de patologías constructivas". Según ha explicado, el tejado presenta "parches, remiendos y un evidente deterioro" que puede provocar filtraciones, humedades o goteras durante lluvias intensas. "Estamos ante un Gobierno sin previsión, sin proyecto y sin capacidad técnica", ha concluido.