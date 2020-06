PP-A ve "mezquino" el "boicot" del PSOE-A a las 'tarjetas monedero': "Hacen daño a quien no tiene para comer"

SEVILLA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha considerado este viernes "tremendamente mezquino" que el PSOE-A "esté dando órdenes a sus alcaldes para boicotear la 'tarjeta monedero", la iniciativa puesta en marcha por el Gobierno andaluz para que las familias en situación más vulnerable puedan adquirir productos de primera necesidad.

"Hay gente que lo está pasando realmente mal, tanto que no tiene para cubrir sus necesidades más básicas, y para ellos la Junta ha puesto en marcha esta 'tarjeta monedero", ha dicho la dirigente 'popular', que ha reprochado al PSOE-A que con su actitud "no hacen daño al gobierno de Andalucía, sino a quien no tiene para comer". "No todo vale en política", ha recalcado.

En este sentido, ha lamentado que el PSOE-A "esté empeñado en destruir aunque para ello tenga que llevarse por delante a los más necesitados"; y ha agregado que "ése es el camino que ha decidido seguir el PSOE-A, convertirse en una sucursal de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias". López ha hecho estas declaraciones durante el acto 'Gobiernos por la libertad', organizado por el PP de Sevilla al cumplirse el primer año de los gobiernos municipales del PP en la provincia.

La secretaria general del PP-A ha aplaudido la labor de los alcaldes 'populares', especialmente durante la alerta sanitaria de la Covid-19: "Han estado en primera línea de la lucha contra la pandemia y, sobre todo, actuando con lealtad con todas las instituciones". Ha destacado que los alcaldes del PP "han pedido lo que necesitaban sus pueblos a todas las instituciones, pero el problema es que la única respuesta les ha llegado del Gobierno de Juanma Moreno, ya no que no han recibido nada del Gobierno de España".

Así, ha recordado que "como el Gobierno de España no enviaba el dinero del Fondo Social y los alcaldes no podían esperar más, el Gobierno de Juanma Moreno adelantó esos 51 millones de euros". En la misma línea, ha valorado la "respuesta" del Ejecutivo andaluz a los municipios costeros a través del Plan de Playas y la contratación de 3.000 auxiliares: "Los municipios han seguido sin recibir nada del Gobierno de España, atendiendo a los vecinos a pulmón y con recursos propios".

Así, también ha resaltado los 10 millones de fondos que la Junta de Andalucía ha destinado a los municipios de menos de 10.000 habitantes; o el Plan Aire, dotado con 165 millones, que prevé contratar a 19.000 personas a través de los ayuntamientos durante un período de seis a ocho meses y "responder así a la situación de paralización de la economía".