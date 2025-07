PP ve en la retirada del presupuesto municipal de 2025 el "fracaso político" del gobierno local (PSOE-JM+) en Jaén

JAÉN 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén, Agustín González, ha denunciado el "fracaso político" del equipo de gobierno local (PSOE-JM+) después de que el alcalde, Julio Millán (PSOE), haya confirmado que los presupuestos municipales de 2025 no se llevarán a pleno para su aprobación.

González ha lamentado en rueda de prensa que "Jaén vuelve a quedarse sin presupuestos" y "con un gobierno que ha hecho de la mentira, la propaganda y el engaño su única hoja de ruta". Desde el Grupo Popular han señalado que el presupuesto era "el gran compromiso del pacto de gobierno" firmado el 13 de diciembre de 2024 entre PSOE y JM+ para derrocar al PP con una moción de censura.

González ha señalado que desde entonces, y de forma reiterada, el equipo de Millán ha venido asegurando que aprobarían las cuentas hasta que finalmente los presupuestos de 2025 han quedado aparcados. El portavoz popular ha subrayado el carácter "engañoso y cínico" de las promesas del gobierno local, recordando que incluso llegaron a anunciar que en 2025 aprobarían dos presupuestos: el de este año y el de 2026, lo que ha calificado como "una muestra más del cónclave de la mentira".

González ha cargado contra Jaén Merece Más (JM+) y sus tres concejales, a los que ha acusado de "romper un gobierno que funcionaba para acabar participando del gobierno de la mentira y la propaganda".

A su juicio, quienes firmaron el acuerdo que sustentó la moción de censura deben asumir su responsabilidad, y "si no se sienten responsables del incumplimiento, lo lógico sería que redactaran su salida del gobierno, porque el que calla, otorga, y el que no rompe, participa".

El portavoz popular también ha cuestionado la gestión interna en Alcaldía, calificándola de "caótica y desorganizada". Ha denunciado que se convocó una comisión extraordinaria de Hacienda sin puntos urgentes, luego otra ordinaria, que finalmente ha sido cancelada sin explicación, y que se llamó a una Junta de Portavoces sin documentación previa, lo que interpretan como una muestra de "autoritarismo institucional, caos organizativo y total ausencia de transparencia".

González ha arremetido contra el hecho de que el gobierno local responsabilice al área de Intervención y a los funcionarios municipales del retraso en la tramitación del presupuesto. "Culpar a los trabajadores del Ayuntamiento por no haber tenido tiempo para revisar un documento de 158 millones de euros en cinco días laborables es inaceptable", ha afirmado.

En opinión de González, se trata de una actitud "cobarde y profundamente injusta", al tiempo que ha subrayado que el deber de los funcionarios es garantizar legalidad y estabilidad, no ser utilizados como "escudo político de una gestión fallida". "No había presupuestos porque las cuentas no cuadraban. Porque no había nada. Solo humo", ha dicho el portavoz popular, que también ha preguntado si JM+ "va a seguir sosteniendo este gobierno de la mentira y la propaganda".

El portavoz popular ha advertido sobre "los retrasos que también se están acumulando" en el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). "Al menos me quedo tranquilo sabiendo lo dejamos adjudicado y en manos de los técnicos. Pero si no lo hubiéramos hecho, ya podemos decir que no lo veríamos ni en 2027", ha afirmado el portavoz del PP en el consistorio jiennense.

González ha cerrado su intervención asegurando que el Grupo Popular va a seguir "alzando la voz, fiscalizando y proponiendo" porque "mientras ellos mienten, nosotros decimos la verdad. Mientras ellos engañan, nosotros cumplimos".