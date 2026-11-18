El portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, ofrece una rueda de prensa previa a la reunión de la Junta de Portavoces. A 18 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El PP-A ha denunciado este miércoles la "interpretación perversa" que los - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha calificado este miércoles de una "vergüenza" que el Gobierno central "cuele" en Andalucía, "por la puerta de atrás", a migrantes procedentes de Canarias.

En rueda de prensa, el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha señalado que es "una vergüenza meter 'de estranjis y por la puerta de atrás a inmigrantes que vienen de Canarias y que nos los cuelan en Andalucía por la gatera, sin la más mínima información a la comunidad".

"Hay ayuntamientos afectados, pero ahí los tienen ya: Los traen, los sueltan ahí y ahí se quedan", ha añadido Toni Martín, quien ha recalcado que esto es "una deslealtad y tratar la inmigración y a los inmigrantes como mercancía con la que se comercia de alguna manera para que el problema al final nos caiga a otros".

"Esta no es la forma", según ha señalado el portavoz del PP-A, que ha manifestado que se trata simplemente de un reparto de migrantes para "aliviar posiblemente las tensiones políticas que pueda tener el Gobierno de (Pedro) Sánchez con una u otras comunidades autónomas".

Ha señalado que en materia de inmigración, las cosas se tienen que hacer "sentados en una mesa, dialogando con todas las administraciones afectadas y con una política que acometa el problema 'a priori y no con parches 'a posteriori". "Todo lo que no se haga así es un fracaso absoluto y un fracaso garantizado", ha apuntado Martín.