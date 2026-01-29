PP y Vox propician el avance de la ley de Turismo Sostenible en el Parlamento tras rechazar enmiendas a la totalidad

El consejero de Turismo, Arturo Bernal, este jueves en el Pleno extraordinario del Parlamento durante el debate de totalidad de la Ley de Turismo Sostenible. - FRANCISCO J.OLMO/EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Ley de Turismo Sostenible de Andalucía ha superado este jueves el debate de totalidad ante el Pleno del Parlamento, tras rechazarse, con los votos del PP-A y de Vox en Andalucía las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de PSOE-A y Por Andalucía. El texto seguirá su tramitación en comisión parlamentaria hasta la aprobación definitiva.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha expuesto el contenido del proyecto de ley ante el Pleno del Parlamento, de carácter extraordinario por celebrarse en un mes inhábil para la actividad parlamentaria como es enero.

Ha defendido que este proyecto de ley establece un nuevo marco jurídico que moderniza, ordena y fortalece la política turística andaluza tras cuatro décadas sin una regulación integral en esta materia.

Ha subrayado que la futura norma abre "un debate sobre qué modelo turístico queremos para nuestra tierra en los próximos años, y sobre si apostamos por un turismo ordenado, responsable y capaz de generar oportunidades desde la planificación y la convivencia" y ha considerado que "el turismo no son solo cifras, son personas, territorio y convivencia".

"Este proyecto de Ley prevé instrumentos como los Planes Turísticos de Zonas Rurales, destinados a la promoción y desarrollo del turismo en ámbitos municipales o supramunicipal, en áreas rurales", ha explicado.

Mientras ha defendido una norma que busca el equilibrio territorial. "No solo miramos a las grandes ciudades o a los destinos consolidados, sino que miramos también a los pueblos, a las comarcas de interior, a las áreas rurales, que cuentan con patrimonio, cultura, paisaje y proyectos que necesitan un marco estable y una planificación para consolidarse", ha afirmado.

El texto fija un modelo que sitúa a las personas en el centro de la acción pública, impulsa la inteligencia de datos como herramienta estructural y consolida la sostenibilidad integral en sus dimensiones social, ambiental, económica y de gobernanza.

Incorpora mecanismos que garantizan la convivencia, la hospitalidad, la calidad de vida y la adecuada relación entre residentes y visitantes. Además, refuerza la cogobernanza y define los derechos y obligaciones de todos los agentes del ecosistema turístico.

El proyecto incorpora la inteligencia turística como elemento vertebrador de la toma de decisiones. El uso de sistemas avanzados de monitorización, análisis y anticipación permite elevar la competitividad del destino y mejorar la planificación de los recursos turísticos. La norma otorga respaldo legal al trabajo desarrollado en innovación e inteligencia de datos, incluido el sistema Andalucía Nexus.

La sostenibilidad constituye otro pilar del texto. La ley asegura un desarrollo equilibrado del turismo, protege el entorno y reduce desigualdades territoriales. Asimismo, incluye una regulación específica para combatir la actividad clandestina mediante un endurecimiento notable del régimen sancionador y un refuerzo de la labor inspectora.

La incorporación de nuevas tecnologías y procedimientos más eficaces garantiza un control más riguroso de la actividad turística ilegal.

El nuevo marco normativo permite simplificar y ordenar el desarrollo reglamentario vigente. La ley establece una arquitectura más eficiente que reduce de 17 a seis los decretos necesarios, lo que facilita la operatividad del sector y mejora la seguridad jurídica.

De igual modo incorpora un sistema estable de planificación turística que establece instrumentos homogéneos para todas las administraciones implicadas. Este marco define estrategias coordinadas, criterios comunes y estructuras de seguimiento que permiten una gestión coherente del destino en el conjunto del territorio andaluz.

Además, consolida la colaboración público-privada mediante órganos formales de participación que integran al sector empresarial, profesional y social, con el objetivo de asegurar una visión compartida del futuro turístico de Andalucía.

El texto también regula la calidad de los servicios turísticos con estándares más exigentes y mecanismos actualizados de clasificación y control. La norma prevé nuevas herramientas para impulsar la profesionalización del sector, el desarrollo de productos de alto valor añadido y la mejora continua de la experiencia del visitante.

Asimismo, introduce parámetros específicos para el diseño de destinos inteligentes, la accesibilidad universal y la digitalización de la oferta, con el fin de fortalecer la competitividad global del destino Andalucía.

ARGUMENTOS DE PSOE-A Y POR ANDALUCÍA EN SUS ENMIENDAS A LA TOTALIDAD

Respecto a las enmiendas a la totalidad rechazadas, la del PSOE-A, que ha defendido la diputada Isabel Aguilera, argumentaba, entre otras consideraciones, que el escenario actual, marcado por una "profunda transformación del sector turístico", requiere de "una ley capaz de pasar de los principios a los instrumentos", y el proyecto del Gobierno del PP-A "carece del andamiaje que convierte la ambición en resultados", de una "financiación estable y suficiente para los municipios", de "capacidad real de inspección, reglas claras y eficaces para las viviendas de uso turístico, protección operativa de consumidores, datos e indicadores verificables, apoyo real a pymes e innovación, política concreta para la Andalucía interior, y un plan de adaptación climática para afrontar olas de calor y sequía".

En cuanto a la iniciativa de rechazo de Por Andalucía, el diputado José Manuel Gómez Jurado, ha argumentado que el proyecto de ley "se limita a formular principios, objetivos y estrategias, sin dotarlos de efectividad jurídica real, ni establecer límites normativos al desarrollo de la actividad turística, consolidando un modelo de turismo de masas que subordina el interés general a la lógica económica del sector turístico".