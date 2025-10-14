PP y Vox rechazan una PNL de Por Andalucía apoyada por PSOE-A contraria a que Moreno se pinte de negro como rey Baltasar

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Cultura y Deporte del Parlamento andaluz ha rechazado este martes, con los votos de PP-A y Vox, una proposición no de ley (PNL) del grupo Por Andalucía que ha respaldado el PSOE-A y que planteaba que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), sería "partícipe" de una práctica de "racismo institucional" si se pinta la cara de negro para encarnar al rey Baltasar en la cabalgata de Reyes Magos de Sevilla que organiza el Ateneo hispalense, y que se celebrará en enero de 2026.

La diputada de Por Andalucía Alejandra Durán ha sido la encargada de defender en la comisión esta iniciativa sobre el llamado 'blackface', "una práctica racista que caricaturiza a una persona afrodescendiente a través del uso de maquillaje", y que se da cuando "una persona blanca se pinta la cara de negro para representar a una persona negra".

Con esta iniciativa, Por Andalucía quería, por un lado, que el Parlamento instase a la Junta a "crear un marco normativo que prohíba o suspenda la celebración de espectáculos culturales en Andalucía que hagan uso del 'blackface' por atentar contra el artículo 14 de la Constitución española".

Y, en segundo lugar, la iniciativa proponía que el Parlamento instase al Gobierno andaluz a que, "mientras que no esté aprobado" dicho "marco normativo", garantice, "a través de cuantas medidas sean necesarias, que en las actividades culturales organizadas o subvencionadas por la Junta de Andalucía no se utilicen representaciones que perpetúen estereotipos racistas o vejatorios, como el uso del 'blackface', promoviendo alternativas respetuosas con la diversidad racial y cultural en la representación de personajes históricos o tradicionales, como es el caso del rey Baltasar, así como que ningún alto cargo de la Junta de Andalucía participe en ningún evento que use dichas prácticas".

UN COMPORTAMIENTO "OFENSIVO" QUE "PROMOCIONA ESTEREOTIPOS ERRADOS"

En su exposición de motivos para justificar la presentación de esta proposición no de ley, desde Por Andalucía sostenían que "el 'blackface' es ofensivo porque promociona estereotipos errados para que una mayoría blanca se mofara de un grupo minoritario que luchaba por recuperar sus derechos civiles tras siglos de esclavitud".

El grupo parlamentario de Podemos e IU recordaba en su iniciativa que el pasado 7 de julio se supo que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "iba a representar al rey Baltasar en la próxima cabalgata de Sevilla, evidentemente haciendo uso de esta práctica racista", y de una "tradición" con la que, según Por Andalucía, "se debe acabar ya, porque "lo que se defiende no es una tradición cultural, sino una inercia discriminatoria normalizada en contextos donde apenas se cuestionaba el racismo estructural".

Tras sostener que "a estas alturas debería estar suficientemente claro que una democracia consolidada no puede proteger costumbres que humillan, excluyen o caricaturizan a colectivos vulnerables", la iniciativa de Por Andalucía consideraba que el hecho de que el presidente de la Junta "sea partícipe de este racismo institucional no es otra cosa que un insulto a toda la comunidad afrodescendiente de Andalucía".

"Es una vergüenza no solo por la insensibilidad que esto implica, sino también por la irresponsabilidad tan grande que supone por parte del cargo al que representa el señor Moreno Bonilla, ya que esta no es una decisión casual, se trata de una decisión política muy medida y calculada por todas las partes implicadas tanto institucionales como políticas", continuaba exponiendo la PNL.

Argumentaban desde el grupo que ha presentado esta iniciativa que "la Junta de Andalucía no puede formar parte de un blanqueamiento del racismo y la discriminación tan salvaje como el que estamos tratando, y no asumir responsabilidades políticas ni éticas", y en esa línea critican que, "a pesar de que cuenta con herramientas y mecanismos a su disposición para ponerle fin a estas prácticas, a día de hoy no se ha hecho absolutamente nada" desde el Gobierno andaluz, y, "es más, se avala y fomenta constantemente" este tipo de actuaciones.

PP-A VE "ABSURDA" LA INICIATIVA

En el turno de posicionamiento de los grupos, el parlamentario del PP-A Daniel Castilla ha considerado "absurdo" el debate de esta iniciativa por cuanto plantea "un conflicto" que "no existe ni lo ha habido" nunca en Andalucía, en referencia a la práctica del 'blackface', que ha circunscrito a países del mundo anglosajón como Estados Unidos, que ha tildado de "deplorable" porque supone una manera de "mofarse" de la población negra, pero que "no tiene nada que ver con la cultura de integración" que, según ha subrayado, caracteriza a Andalucía, por lo que ha criticado al grupo proponente "intentar poner este pegote" de PNL en la Cámara andaluza.

Por su parte, la parlamentaria del PSOE-A Verónica Pérez ha señalado que el 'blackface' es una "costumbre bastante anacrónica que deberíamos ir desterrando de nuestras tradiciones", y teniendo en cuenta que "no hay necesidad de recurrir a personas blancas que tienen que pintarse para interpretar" a personajes como el referido rey Baltasar, y ha añadido que eso resulta "especialmente grave cuando el que lo hace es el presidente de la Junta, que representa a todos los andaluces, también los de raza negra que podrían cumplir ese papel", según ha subrayado antes de advertir de que, "ni con todo el betún" que se ponga el día de la Cabalgata de Reyes, Moreno "podrá tapar" el "escándalo sanitario" vinculado al programa de cribado del cáncer de mama.

Finalmente, la diputada de Vox Montserrat Cervantes ha sostenido que "España y Andalucía no necesitan perder el tiempo en estas chorradas". "Basta ya de debates políticos para parecer moralmente superiores", ha clamado en esa línea y antes de realizar un llamamiento a "resolver lo que de verdad importa".