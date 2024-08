PP y Vox rechazan la solicitud del PSOE-A para citar a las consejeras de Salud y Hacienda en un Pleno extraordinario

SEVILLA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) - La Diputación Permanente del Parlamento andaluz ha rechazado este martes, con los votos de 13 diputados de PP-A y Vox, la solicitud del Grupo Socialista para la convocatoria de una sesión extraordinaria del Pleno que acogiera las comparecencias de las consejeras de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, y de Salud y Consumo, Rocío Hernández.

La solicitud del Grupo Socialista se ha debatido este martes en el órgano que vela por los poderes de la Cámara en periodos vacacionales como el actual del mes de agosto, y no ha salido adelante merced al rechazo de la mayoría absoluta del PP-A, que se ha opuesto, al igual que Vox, a la convocatoria de dicho Pleno extraordinario, que, en cambio, sí ha contado con el respaldo de los representantes de Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, insuficiente en todo caso para que prosperara la iniciativa, que hubiera requerido para ello de mayoría absoluta.

El presidente del Grupo Socialista y secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha sido el encargado de intervenir en este debate para defender la iniciativa "política saludable" de su formación para reclamar dicha convocatoria de la Diputación Permanente para, a su vez, pedir un Pleno extraordinario en el que se abordaran cuestiones de interés, a juicio de su grupo, de la mano de las comparecencias de las consejeras de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, y de Salud y Consumo, Rocío Hernández.

En concreto, el Grupo Socialista quería que la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos compareciera para "informar sobre el acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de julio de 2024, por el que se sustituye el control previo de los expedientes de gastos de determinadas subvenciones por el control financiero permanente".

Juan Espadas ha defendido que ese acuerdo del Gobierno andaluz "no es un tema menor" y "merece una explicación" por parte de la Junta para entender "por qué se lleva a cabo", de forma que no es "una cuestión que pueda pasar de soslayo".

De igual modo, el PSOE-A pedía la comparecencia de la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, por un lado, para "informar sobre los déficits de atención sanitaria que sufre la población andaluza como consecuencia de la mala planificación y gestión del Plan de Verano 2024". Y, por otro lado, para informar "sobre la gestión de la crisis sanitaria provocada por el virus del Nilo en el verano de 2024".

Sobre esta última cuestión, Juan Espadas ha dicho que no entendía cómo el Gobierno andaluz no había solicitado comparecer a petición propia cuando en este asunto está "la salud encima de la mesa", y el virus del Nilo se ha cobrado ya "cinco fallecimientos" en Andalucía en lo que va de verano, y no es un asunto que se haya "abordado adecuadamente" por parte de la administración autonómica, según ha opinado.

El líder socialista ha subrayado que hay varios municipios y provincias afectados por este virus, y no se trata de "poner parches", sino de que la Junta constituya "un mando único" al frente de la gestión de esta crisis "atendiendo además al criterio de expertos y científicos".

POR ANDALUCÍA Y ADELANTE APOYAN PEDIR UN PLENO EXTRAORDINARIO

Por su parte, la portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, se ha posicionado a favor de la convocatoria de dicho Pleno extraordinario para abordar, por un lado, la referida orden del Gobierno andaluz por la que se sustituye el control previo de los expedientes de gastos de determinadas subvenciones por el control financiero permanente", que se enfrenta a "severas contradicciones" respecto al discurso que el PP-A ha mantenido contra la anterior administración socialista por su gestión en la época en la que surgió el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, según ha apuntado.

En todo caso, Nieto ha puntualizado que a su grupo le "preocupa bastante más la gestión de las subvenciones, del dinero público" por parte del Gobierno andaluz, y "problemas como el endurecimiento de los requisitos para el acceso" de subvenciones que "van a dejar a muchas organizaciones no gubernamentales que hacen un papel fundamental fuera de la posibilidad de ser beneficiarias de las mismas", según ha alertado.

Por otro lado, sobre los temas sanitarios por los que el PSOE-A quería que la consejera del ramo compareciera en un Pleno extraordinario, la portavoz de Por Andalucía ha criticado la "elusión de responsabilidades" que, a su juicio, ha cometido la Junta en relación a "la crisis que genera el virus del Nilo" y su "gestión nefasta", y en ese sentido ha criticado que la Junta ha presentado "tarde" el "mapa de riesgos" que debe "poner a disposición de las diputaciones provinciales".

De igual modo, Inma Nieto ha sostenido que el Plan de Verano del Servicio Andaluz de Salud (SAS) "ha venido a agravar una serie de problemas que se han cronificado" en el sistema sanitario público andaluz, y que, "lamentablemente, cuando termine el verano no van a mejorar", según ha augurado.

También a favor de la iniciativa socialista se ha pronunciado el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, quien, no obstante, ha lamentado que el Grupo Socialista la haya presentado por separado y no de "una forma más constructiva" de la mano de otros grupos de la oposición.

En todo caso, el representante de Adelante ha justificado la conveniencia, a su juicio, de convocar un Pleno del Parlamento, "máximo órgano de representación" de la Cámara autonómica para "hacerle control" al Gobierno de la Junta, teniendo en cuenta que el último celebrado culminó el 25 de julio, y hasta el próximo 18 de septiembre no hay otro previsto, es decir, "casi dos meses" después.

"En este tiempo han pasado muchas cosas, y las tres que destaca el Grupo Socialista" en su iniciativa "son pertinentes y merecen la convocatoria de un Pleno que, simplemente, sería para que el Gobierno diera explicaciones y diera información", ha sostenido el portavoz de Adelante.

PP-A Y VOX RECHAZAN EL PLENO EXTRAORDINARIO

En contra de la iniciativa del Grupo Socialista se ha pronunciado, por parte del PP-A, su diputado Pablo Venzal, quien ha rechazado la convocatoria de un Pleno extraordinario "por razones de índole cronológico", teniendo en cuenta que "en breves fechas" --en este próximo mes de septiembre-- comparecerán las consejeras aludidas en comisión parlamentaria, con la posibilidad de que todos los grupos intervengan, no sólo el PSOE-A, y por "razones de índole material y de fondo", ha agregado.

Así, por un lado, ha puntualizado que lo que ha hecho el Gobierno andaluz es sustituir el control previo por el financiero permanente sólo en lo relativo a "determinadas subvenciones", y ha aseverado que, en todo caso, "el 100% de los procedimientos de gasto tiene fiscalización previa y control financiero permanente", por lo que "los controles son los mismos".

En relación al Plan de Verano del SAS, el representante del PP-A ha defendido que "lo razonable y lógico" sería esperar a que termine septiembre para evaluarlo y "hacer propuestas", mientras que sobre el virus del Nilo ha pedido no ser "tremendistas", sino "propositivos, trabajar coordinadamente" y con "lealtad institucional".

Finalmente, el portavoz del grupo Vox, Manuel Gavira, no ha negado "la importancia" de las cuestiones por las que el PSOE-A pedía el Pleno extraordinario, pero ha apuntado que "dentro de dos semanas" van a comparecer las consejeras de Salud y Hacienda en comisión parlamentaria con la posibilidad de que participen en esas sesiones "todos los grupos".

En esa línea, ha remarcado que Vox no podía "votar a favor de un Pleno extraordinario donde sólo intervenga el PSOE-A", aunque los temas que se quisieran tratar en él sean "de especial importancia".