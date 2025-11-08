PPE: "Andalucía está en el corazón del proyecto europeo con un liderazgo indiscutible"

La Presidenta del Grupo Popular Europeo en el Comité Europeo de las Regiones y Ciudades. Sari Rautio interviene durante el congreso del PP-A. A 8 de noviembre de 2025. Segunda jornada del XVII Congreso del PP-A, que incluye las intervenciones de los presi - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en el Comité Europeo de las Regiones y Ciudades de la UE, Sari Rautio, ha manifestado este sábado en Sevilla que Andalucía ha pasado de ser "una región periférica de Europa a estar en el corazón del proyecto europeo con un liderazgo indiscutible".

Así se ha pronunciado Rautio durante su participación en el 17 Congreso del PP-A que se celebra este fin de semana en Sevilla y en el que Juanma Moreno, que es copresidente del Comité de las Regiones de la UE, será reelegido como presidente del PP andaluz.

A continuación, la presidenta Grupo PPE en el Comité Europeo de las Regiones y Ciudades, Sari Rautio, ha valorado el protagonismo de Andalucía en Europa y ha dicho que "juntos estamos impulsando una mayor financiación para soluciones locales relacionadas con el agua" para reforzar la resiliencia climática.

Ha señalado que para el PPE, "la cohesión y la competitividad son dos caras de la misma moneda", con Andalucía como ejemplo de cómo las políticas territoriales, los fondos estructurales y la diversificación económica "avanzan unidas".

Rautio ha afirmado que continuará, junto con Juanma Moreno, la "defensa de la política de cohesión como base de la solidaridad y el desarrollo europeos", valorando la capacidad del presidente andaluz para "mediar y escuchar", cualidades que motivaron su elección como copresidente del Comité de las Regiones con apoyo unánime.

Ha puesto de manifiesto el "liderazgo" del presidente andaluz en defensa de una agenda ambiental que equilibra ambición y realismo, demostrando que "lo verde y el crecimiento pueden ir de la mano", y ha celebrado que Andalucía haya pasado "de ser una región periférica a estar en el corazón del proyecto europeo".

Por último, Rautio ha defendido el respeto al estado de derecho como condición del progreso, afirmando que "Europa necesita a España y España necesita al Partido Popular". Confiada en el "liderazgo" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Juanma Moreno, se ha mostrado segura de que tanto los andaluces como el resto de los españoles acompañarán el "cambio de visión y rumbo que anhelan".

Por su parte, la europarlamentaria del PP Carmen Crespo ha tomado la palabra para resaltar que "Sari Rautio y Juanma Moreno conforman una alianza estratégica clave para Andalucía".

Según ha dicho, "lo han demostrado en el momento más importante, al defender el campo y los sectores productivos, oponiéndose con firmeza y con argumentos a un marco financiero plurianual claramente lesivo para el sector primario". "No vamos a desvanecer en esta batalla porque queremos una PAC justa para nuestros agricultores, sin recortes", ha recalcado Carmen Crespo.