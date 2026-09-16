Los precandidatos en las primarias del PSOE para optar a las alcaldías de Jaén y Linares presentan los avales

Archivo - El alcalde de Jaén, Julio Millán (c), y el concejal Carlos Alberca en una imagen de archivo en un pleno junto a la edil África Colomo. - Juan de Dios Ortiz - Europa Press - Archivo

JAÉN 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los precandidatos en las primarias del PSOE para liderar las listas socialistas en Jaén y Linares en las elecciones municipales de 2027 han presentado sus avales. En la capital, se trata del secretario general y alcalde, Julio Millán, y el concejal Carlos Alberca, mientras que en la ciudad linarense optan el secretario general y vicepresidente segundo de la Diputación, Javier Perales, y la diputada nacional Ana Cobo.

Un registro que han confirmado a Europa Press los precandidatos este miércoles, poco antes de que a mediodía finalice el plazo establecido. La dirección regional del partido debe hacer ahora recuento y validar esos apoyos --un mínimo del 15 por ciento y un máximo del 20 por ciento de las firmas de la militancia, afiliados directos y Juventudes Socialistas-- para proceder a la proclamación como candidatos.

En caso de confirmarse que, efectivamente, hay más de un candidato, se desarrollará una campaña de información entre el 17 y el 25 de septiembre, mientras que la jornada de votación tendrá lugar el sábado 26 de este mes.

Además de Jaén y Linares, los otros municipios jiennense mayores de 20.000 habitantes son Úbeda, Andújar, Alcalá la Real y Martos. En esta última localidad, las primarias no han sido necesarias por cuanto el regidor, Emilio Torres, trasladó su intención de repetir como cabeza de lista y su designación de produjo de forma directa.

En Andújar y Úbeda hubo una única precandidatura, por lo que han sido proclamados como candidatos a la Alcaldía, respectivamente, la expresidenta del PSOE y exconsejera Micaela Navarra y el primer teniente de alcalde ubetense y diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano.

Con respecto a Alcalá la Real, está pendiente el desarrollo de las primarias, ya que la agrupación local solicitó pedir el aplazamiento a la tercera 'ventana' prevista, en noviembre, y la Comisión de Garantías ha trasladado esta demanda a la ejecutiva regional.