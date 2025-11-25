Los precios industriales bajan un 3,6% en octubre en Andalucía y encadenan ocho meses en descenso

Archivo - Imagen de archivo de una fábrica de cemento. - OFICEMEN - Archivo

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales en Andalucía han decrecido un 2,5% en octubre respecto al mismo periodo del año pasado y encadena así ocho meses a la baja, mientras que el promedio nacional se mantiene con una variación del 0,7% sobre 2024, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En octubre, en comparación con el mismo mes de 2024, los precios de los bienes de consumo experimentaron un fuerte descenso del 15,1%, y los 'no duraderos' una reducción del 15,9%; por otro lado, los considerados 'duraderos' aumentaron un 3,3%. Según los datos consultados por Europa Press, los precios de los bienes intermedios bajaron un 1,4%; en la energía, aumentaron un 4,2%, y en los bienes de equipo se incrementaron un 3,7%.

En España, los precios industriales subieron un 0,7% en octubre en relación al mismo mes de 2024, tasa cinco décimas superior a la de septiembre y la más elevada desde el pasado mes de junio.

Con la tasa interanual del décimo mes de 2025, la inflación del sector industrial encadena dos meses de alzas después de haber caído un 1,5% en agosto, cuando rompió con dos meses de subidas.

La subida de la inflación industrial en octubre fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que aumentaron su tasa anual en 1,6 puntos, hasta el 1,9%, debido al encarecimiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica.

También contribuyeron el repunte de los precios industriales en octubre los bienes de equipo, que elevaron tres décimas su tasa interanual, hasta el 2,1%, debido al mayor coste de la reparación de productos metálicos, maquinaria y equipo.

Excluyendo la energía, los precios industriales presentaron en octubre una tasa del -0,1%, la misma que en septiembre y ocho décimas por debajo del índice general.