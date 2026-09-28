Los Premios +50 Emprende lanzan la octava edición bajo el lema 'Para los que no se rinden'

Ganadores de la VII edición de los Premios +50 Emprende. - FUNDACIÓN ENDESA

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Premios +50 Emprende, la convocatoria "más importante" de España para impulsar el emprendimiento entre profesionales mayores de 50 años, lanzan su octava edición bajo el lema 'Para los que no se rinden'. Estos galardones son una iniciativa de Savia, proyecto de Fundación Endesa y Fundación Máshumano, y de la productora 02:59 Films, que llevan desde 2019 apostando por el talento sénior y promoviendo el emprendimiento entre los profesionales mayores de 50 años en nuestro país.

Según ha informado Fundación Endesa en una nota, los Premios +50 Emprende se han consolidado como "una plataforma clave para dar visibilidad al potencial emprendedor de los profesionales sénior, fomentando no solo el desarrollo de proyectos innovadores, sino también promoviendo un cambio cultural necesario para erradicar los prejuicios por edad en el entorno laboral".

Según datos recientes de la última Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al segundo trimestre de 2026, 762.500 personas de más de 50 años en España están desempleadas, el equivalente a un 30% del total de parados, lo que refuerza la importancia de iniciativas que aborden estas barreras y proporcionen nuevas oportunidades a este colectivo.

En este contexto, Andalucía vuelve a tener un papel destacado en esta nueva edición gracias a la parada que la gira de los Premios +50 Emprende realizará en Sevilla el próximo 2 de diciembre, una cita en la que los participantes podrán presentar sus proyectos de forma presencial, grabar sus candidaturas y recibir orientación especializada para preparar su participación.

En este sentido, la comunidad afronta esta convocatoria tras el éxito logrado en la edición anterior por el emprendedor jiennense Pablo Martínez, ganador del primer premio de la categoría de Emprendimiento Verde gracias a Riegató, un sistema innovador que combina la captación de humedad atmosférica y la gestión de escorrentías para mejorar la eficiencia hídrica en los olivares.

Igualmente, el plazo de inscripción en la convocatoria estará abierto desde este 28 de septiembre hasta el 17 de enero de 2027. En este plazo, las personas mayores de 50 años con ideas o proyectos emprendedores podrán participar rellenando el formulario disponible en la página web de los premios y enviando un vídeo con una duración máxima de tres minutos en el que indiquen su nombre, edad y ciudad de residencia, y cuenten en qué consiste su proyecto y por qué decidieron emprender.

Asimismo, esta octava edición mantiene una dotación de 33.000 euros en premios en metálico, distribuidos entre seis galardones que se reparten en dos categorías: Categoría General y Categoría de Emprendimiento Verde, que reconoce proyectos relacionados con la transición energética, la economía circular y la reducción del impacto ambiental. Cada una de ellas contará con un primer premio de 10.000 euros, un segundo de 5.000 euros y un tercero de 1.500 euros.

Además de estos galardones, los proyectos ganadores recibirán 20.000 euros en especie que incluyen formación y asesoramiento de colaboradores como 50 pro, Afianza Arrabe Integra Asesores, tQuity, Revista Emprendedores y Datahack.

Este complemento tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los emprendedores sénior, ayudándoles a consolidar sus proyectos y mejorar su impacto en el mercado a través del asesoramiento empresarial, la formación especializada, incluyendo un coaching estratégico en el uso de la inteligencia artificial para impulsar la innovación y optimizar sus procesos, y el acceso a recursos que apoyarán a los emprendedores en la consolidación de sus proyectos.

UNA GIRA POR ESPAÑA PARA IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO SÉNIOR

Como parte de la convocatoria, los Premios +50 Emprende volverán a recorrer distintas ciudades españolas para ofrecer apoyo para quienes necesiten orientación a la hora de grabar su candidatura. La gira dará comienzo el 14 de octubre en Madrid y continuará el 28 de octubre en Barcelona, el 4 de noviembre en Toledo, el 2 de diciembre en Sevilla, el 17 de diciembre volverá a Madrid y el 14 de enero realizará su última parada en Palma de Mallorca.

En cada parada, los participantes tendrán la oportunidad de presentar sus ideas de forma presencial ante un equipo profesional que grabará sus candidaturas y les guiarán en el proceso. Las personas interesadas en asistir a la gira pueden inscribirse ya a través del formulario de suscripción disponible en la web de Savia.

Para el responsable del área de Empleo y Emprendimiento Verde de Fundación Endesa, Carlos Mur, "emprender después de los 50 significa convertir la experiencia acumulada en nuevas oportunidades". Además, "con esta edición queremos acompañar a quienes deciden dar ese paso y demostrar que el talento sénior tiene mucho que aportar a la creación de proyectos innovadores, sostenibles y con futuro".

Por su parte, el director de los Premios +50 Emprende, Fernando Lallana, ha señalado que "estos premios contribuyen a una reconfiguración del ecosistema emprendedor, ampliando tanto los nichos de mercado, a consecuencia del aumento de la esperanza de vida y la inversión de la pirámide demográfica, como de los actores protagonistas de los productos y servicios lanzados al propio mercado".