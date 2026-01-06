Los 'Premios Irene 2025' contra la violencia de género reconocen a ocho centros educativos andaluces

El Ministerio de Educación premia proyectos que luchan contra la violencia de género en sus 'Premios Irene 2025'. (Foto de archivo). - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SEVILLA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha dado a conocer los ganadores de los 'Premios Aulas de Igualdad: Premios Irene 2025', dirigidos a centros educativos de las etapas no universitarias con proyectos destinados a "fomentar la coeducación y luchar contra la violencia de género", entre los que se encuentran ocho centros andaluces.

Los premios se dividen en tres modalidades, que son las de Infantil y Primaria; Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato; y Formación Profesional o enseñanzas de régimen especial, según ha detallado en una nota la Delegación del Gobierno en Andalucía difundida este martes.

En cada categoría se conceden tres galardones, de forma que los primeros premios están dotados con 5.000 euros cada uno; los segundos con 3.000 euros, y los terceros con 2.000 euros. Las iniciativas reconocidas serán recopiladas en una publicación del Ministerio y difundidas como ejemplos de buenas prácticas.

El objetivo de los Premios Irene, creados en 2006, es "fomentar desde el sistema educativo la prevención de la violencia contra las mujeres".

En 2022, estos galardones fueron incorporados a la iniciativa Premios Aulas por la Igualdad, junto a los Premios 'Alianza Steam por el talento femenino, niñas en pie de ciencia', dirigidos a fomentar las vocaciones tecnológicas y científicas en niñas y jóvenes.

Los centros educativos andaluces que han sido premiados han sido, en la categoría A, el CEIP 'San Gabriel' de Aldeahermosa (Jaén), con el segundo premio, y el CEIP 'Prácticas número 1', de Málaga, con el tercer premio.

En la categoría B, ha recibido el primer premio el IES 'Maestro Francisco Gallardo' de Los Corrales (Sevilla), mientras que el tercero ha recaído en el IES 'Almensilla' del municipio sevillano del mismo nombre.

En Categoría C han sido reconocidos, con el primer premio, el CPM 'Joaquín Villator' de Jerez de la Frontera (Cádiz), y con el tercer premio, el IES 'Ben Gabirol' de Málaga.

Además, se han concedido una serie de menciones honoríficas, entre ellas, en la categoría B, a los institutos de enseñanza secundaria andaluces 'Alvareda' de Dos Hermanas (Sevilla) y 'Alfaguar' de Torrox Costa (Málaga).