Premios de JSA reconocen a "figuras clave" de Granada en "la defensa de la igualdad, lo público y el compromiso social"

Premiados por JSA por la defensa de la igualdad, lo público y el compromiso social, en un acto celebrado en Atarfe. - PSOE

GRANADA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha asegurado que el Partido Socialista "defiende los servicios públicos como la sanidad, la educación o la dependencia, el feminismo, la inclusión social, la agricultura o el emprendimiento, que es todo lo que representan las y los premiados por Juventudes Socialistas de Granada. La sociedad que queremos y defendemos y por la que vamos a luchar".

Durante su intervención en el acto de entrega de los X Premios de Juventudes Socialistas de Andalucía en Granada (JSA Granada), celebrado en Atarfe, Fernández ha felicitado a todas y todos ellos y ha llamado a la juventud a "seguir en la lucha" en pro de unos servicios públicos de calidad para "no dejar morir, como está haciendo el gobierno de Moreno, una sanidad que nos iguala a todos y que, lamentablemente, cuenta con listas de espera interminables y citas imposibles de conseguir. Sin olvidar el desmantelamiento de los hospitales comarcales de nuestra provincia", informa en un comunicado.

En esta cita, junto al secretario general de JSA Granada, Jorge Ibáñez, la alcaldesa de Atarfe, Yolanda Fernández, y otros responsables orgánicos y públicos socialistas en la provincia; el dirigente socialista también ha aludido al deterioro de la educación en la que, la Junta "concede cada vez más titulaciones a la enseñanza privada en lugar de a la Formación Profesional o a la universidad públicas, que con el PP han pasado de una a cinco".

Pedro Fernández ha contrapuesto la política de Moreno a la que realiza el Gobierno de España, que recientemente ha aprobado una "inversión histórica" de 2.559 millones de euros a becas para "continuar reforzando la igualdad de oportunidades y alcanzar el millón de estudiantes becados en nuestro país".

"El acceso de la ciudadanía a los servicios básicos no puede depender del bolsillo. Cuando eso pasa, se rompe la igualdad", ha manifestado para remarcar que "el giro del PP hacia lo privado no es inocente, ya que convierte derechos en negocio y empuja a las familias al endeudamiento".

En ese contexto, ha considerado "fundamental" el papel de la juventud progresista para hacer posible un gobierno socialista en España y en Andalucía, cuyas elecciones son inminentes, y para las que el PSOE tendrá a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, como candidata a la Presidencia de la Junta, que "cuenta y piensa en las y los jóvenes como demuestra con su primer compromiso político: facilitar el acceso a la vivienda".

Por su parte, el secretario general de JSA Granada, Jorge Ibáñez, ha manifestado que estos Premios reconocen la trayectoria de "gente valiente, que no se resigna, que cuida y protege, que mejora la vida de los demás. Que pelean cada día por un mundo mejor, algo profundamente revolucionario en estos tiempos".

Tras remarcar el "compromiso" de todas y todos ellos, Ibáñez ha indicado que "representan causas que nos definen como sociedad, caso del feminismo, como "la mayor lucha social de nuestro siglo"; el emprendimiento en el sector primario o la lucha contra la desigualdad de personas con discapacidad.

Asimismo, ha destacado la denuncia de tantas mujeres contra la negligencia de Moreno con los cribados del cáncer de mama o el trabajo de plataformas ciudadanas en la plataforma para clamar contra el destrozo de la sanidad pública en nuestra provincia, la labor de mujeres jóvenes y valientes para dar visibilidad a causas como el bullying y la trayectoria y dedicación dentro de JSA Granada.

"Estos premios hablan de algo tan profundo como la dignidad", ha apostillado Ibáñez para añadir que "en un tiempo en el que algunos intentan convencernos de que todo da igual y de que lo público no funciona, sois la prueba viva de que eso es mentira, de que hay otra forma de vivir, de hacer política y de entender la sociedad en la que nadie sobra ni se queda atrás".

Por último, el responsable de la organización juvenil ha afirmado que "esta provincia es un poco mejor gracias a todas y todos ellos. Hoy tenemos más motivos que nunca para seguir adelante".

RECONOCIMIENTOS EN LOS PREMIOS

JSA Granada ha reconocido en la X edición de sus Premios a "figuras clave en la defensa de la igualdad, lo público y el compromiso social" como son Paqui Fuillerat (feminismo), Amama Granada (compromiso social), Cateto Brand (emprendimiento rural), Carmen de Granada (divulgación social y cultural), Raúl Correa (emprendimiento agrícola), la Plataforma ciudadana por la sanidad pública Área Sur de Granada, Motril Espacio Abierto y la Plataforma por la defensa de la sanidad pública de la zona Nordeste de Granada y Hospital de Baza (defensa de la sanidad pública y Elena Peñafiel (JSA Granada).