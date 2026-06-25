Los premios Palustre de Oro destacan la importancia de la construcción para el desarrollo de la provincia de Jaén

Público en la entrega de los premios Palustre de Oro, con autoridades y responsables de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Obras en primera fila. - ÁNGEL DÍAZ/EUROPA PRESS

JAÉN 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La entrega de los premios Palustre de Oro 2026, impulsados por la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Obras (ACP) de Jaén, ha servido para poner de relieve este jueves la importancia de la construcción en el desarrollo socioeconómico de la provincia.

En esta edición, en la categoría de trabajadores, se ha entregado el palustre a Mateo Barrio, de Vialca; Bernardo Chacón, de Martínez y Vinuesa; Francisco Javier León, de Avanza; Mariano Gutiérrez y María Josefa Fernández, de Construcciones Calderón, y a Juan Mimbrera, autónomo durante más de dos décadas, pero que hace tres años cambió la paleta por las aulas y se ha convertido en formador de la Fundación Laboral de la Construcción.

Por otro lado, Bernardo Chacón ha sido reconocido con motivo de su jubilación tras una larga trayectoria, mientras que Construcciones Sobaherfe ha recibido el Palustre Empresarial. El Palustre Honorífico ha recaído en Ángel Carrascosa, referente del sector de las canteras, y el Institucional ha sido para Fadeco Contratistas.

El Museo Íbero ha acogido este acto que, junto a la presidenta de la asociación, Cristina Delgado, ha contado con una amplia representación institucional. Así, han asistido el alcalde de Jaén, Julio Millán; el vicepresidente segundo de la Diputación, Javier Perales; el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, y la consejera en funciones de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García.

Esta última ha valorado la contribución de la construcción al desarrollo de Jaén, también desde la perspectiva de la sostenibilidad, destacando su capacidad para generar empleo, oportunidades y contribuir a la mejora de las infraestructuras, y de la calidad de vida de la ciudadanía.

García ha señalado la importancia de reconocer el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de quienes contribuyen al crecimeinto de este "sector estratégico". Ha puesto como ejemplo a Juan Mimbrera, "que representa esa implicación que va más allá de la propia actividad laboral y que inspira, ya que ha emprendido el camino de formar a otros profesionales".

En la misma línea, ha considerado que estos galardones animan a las empresas a "seguir avanzando en ámbitos como la sostenibilidad, la eficiencia energética, la rehabilitación del parque residencial y el acceso a la vivienda". Objetivos en los que es "fundamental la colaboración entre las administraciones y el tejido empresarial".

Al hilo, ha expresado "el firme compromiso de la Junta de Andalucía con la obra pública en la provincia" y ha citado el tranvía de Jaén, "que muy pronto entrará en servicio", o la Autovía del Olivar, con la reciente adjudicación de la construcción del tramo entre Martos y arroyo Salado por 35 millones de euros.

Igualmente, ha defendido la "clara apuesta" autonómica por el acceso a la vivienda frente la política del Gobierno con un Plan Estatal de Vivienda que "invade las competencias del Ejecutivo andaluz", "lesiona la autonomía financiera de la comunidad" y "torpedea" su capacidad para diseñar su propia política de vivienda.

En este ámbito, ha resaltado las actuaciones como el programa Ecovivienda, que contempla una inversión de 6,75 millones para la mejora energética de 289 viviendas en Jaén y Jamilena; ayudas dirigidas a los ayuntamientos para la construcción o rehabilitación de vivienda pública, las distintas líneas para rehabilitación residencial, que han movilizado 22,5 millones, o concesión de 3.059 ayudas al alquiler por más de 12,1 millones, destinadas principalmente a jóvenes y colectivos vulnerables.

5,7% DEL PIB Y MÁS DE 17.000 EMPLEOS

Por su parte, el vicepresidente segundo de la Diputación ha aludido al peso específico de la construcción en la economía de Jaén, "ya que representa algo más del 5,7 por ciento del PIB Provincial y emplea a más de 17.000 personas".

"Genera empleo, fija la población al territorio y contribuye a que nuestros municipios sigan avanzando gracias a unas infraestructuras modernas y de calidad", ha detallado.

Perales, además, ha subrayado el "esfuerzo inversor" de la Diputación de Jaén para la mejora de infraestructuras municipales, "como viene reconociendo esta asociación en sus informes anuales, donde la destacan como una de las administraciones provinciales andaluzas más inversoras".

En este sentido, ha recordado que el actual presupuesto contempla 82 millones para inversión en obra pública, con iniciativas como el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal, dotado con 16,16 millones, o las inversiones en carreteras, que con el Plan Accede asciende a 25 millones de euros.

A estas partidas ha sumado las extraordinarias previstas en el Plan de Choque por el Temporal, dotado con 50 millones, de los que 30 millones se dirigen a adecuar carreteras, vías de interés agrario, infraestructuras hidráulicas y vías verdes.

También el subdelegado del Gobierno ha coincidido en señalar el carácter estratégico de la construcción para el desarrollo de la provincia, además de trasladar el compromiso del Ejecutivo central con el sector.

Como muestra, ha recordado los más de 400 millones para financiar la reconstrucción de las infraestructuras dañadas por las borrascas en 94 municipios jiennenses, donde se prevén más de 2.500 actuaciones de reparación, reconstrucción y prevención.

Asimismo, se ha referido a la "inyección histórica" vinculada al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con 554 millones en la provincia; las transferencias a la Junta de Andalucía en ámbitos como educación y salud o las inversiones canalizadas en materia de turismo y movilidad sostenible. Tampoco ha olvidado el impacto del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex) y los fondos EDIL, con casi 100 millones que beneficiarán a 65 municipios.

De cara a este 2026, ha hablado de nuevas licitaciones, como la integración del ferrocarril en Jaén por 45 millones, el campo de pruebas del Cetedex, las primeras actuaciones del convenio de Obras Hidráulicas, así como proyectos en las autovías A-4, la A-44 y la A-32.

"Hemos situado a Jaén en el mapa de las grandes inversiones del Estado y hemos abierto una oportunidad real de transformación para nuestra provincia, con proyectos que generan empleo, dinamizan el sector de la construcción y fortalecen nuestro modelo productivo", ha dicho.

COMPROMISO

El alcalde de la capital también ha tenido palabras de reconocimiento para el sector y ha destacado que el Ayuntamiento movilizará "la mayor inversión en obra pública y privada de su historia con más de 200 millones", cantidad que se despliega desde este año y durante los próximos meses y que marca "un compromiso con la ciudad y con la construcción".

Al respecto, ha indicado que la captación de fondos como los EDIL (14 millones) y la ayudas a las borrascas (86 millones), junto a la bolsa de proyectos deportivos con el futuro pabellón de deportes y las concesiones demaniales para proyectos hoteleros y turísticos como el glamping de Valdesatillas y la recuperación del Hotel Rey Fernando, "generan empleo y riqueza".

"Las empresas de Jaén están en obras con el sello municipal y de este equipo de gobierno en proyectos como Los Robles, la adecuación turística y ambiental de Los Cañones y la adecuación de la Plaza de La Constitución. Pero también están en las pequeñas obras del día a día en los colegios, en las calles", ha comentado.

De otro lado, ha precisado que el área de Urbanismo ha movilizado 68 millones a través de la concesión de licencias, lo que refleja el dinamismo de la iniciativa privada y el trabajo municipal para facilitar inversiones y nuevos proyectos.

"No hay duda del importante momento que esto supone para las empresas del sector, para los promotores y los profesionales ligados a este ámbito, desde arquitectos a aparejadores, ingenieros y todo un importante plantel de profesiones", ha recalcado.