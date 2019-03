Preocupación en el sector agroganadero de la provincia de Jaén por las "escasas precipitaciones"

Publicado 06/03/2019 11:37:54 CET

JAÉN, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

COAG en Jaén ha señalado la preocupación del sector agroganadero de la provincia por las "escasas precipitaciones". La media desde el inicio del año hidrológico --1 de octubre-- hasta el 28 de febrero ha sido de 274 milímetros (mm) de agua, lo que supone un déficit del 26 por ciento con respecto al valor medio del mismo periodo de los 25 años anteriores (372 mm).

Así lo ha indicado este miércoles en una nota el secretario general de la organización, Juan Luis Ávila, una vez consultado el Informe Pluviométrico Mensual del mes de febrero de 2019 de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Esta falta de lluvias, a pesar de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos días, se comienza a notar ya en todos los sectores de la provincia, desde el olivar al algodón, pasando por la apicultura y la ganadería.

Las escasas precipitaciones dejan un mes de febrero en el que la distribución provincial acumulada desde el inicio del año hidrológico está por debajo de la media de los últimos 25 años en todas las provincias. En Jaén con 275 mm, un 25,27 por ciento por debajo de su media histórica del periodo considerado y eso que las más significativas de toda la cuenca del Guadalquivir se han registrado en la cabecera del río, en el sur del territorio jiennense.

De este modo, se observa que las precipitaciones acumuladas más abundantes desde el inicio del año hidrológico (por encima de los 400 mm) se han registrado en el embalse de Quiebrajano, con 419,3 mm, y en el embalse de Aguascebas (408,5 mm).

Ávila ha explicado que el olivar de riego "se encuentra en buenas condiciones" gracias a que se está regando. Sin embargo, el de secano "ya se está resintiendo". "Cada día que pasa sin llover se está notando en el árbol, de forma que si continúa la situación se puede ver afectada la próxima cosecha de aceituna", ha añadido.

Igualmente, la falta de lluvia está provocando que se adelanten todos los ciclos de las plantas y acortándose. De seguir, se acabará la primavera en menos de un mes, y no se podrá aprovechar casi nada, según el responsable de apicultura de COAG Jaén, Tomás Torralba. "Además, sin producción ya que muchas plantas no tienen fuerza ni para flores ni nada ya que no hay humedad tampoco en suelo", ha lamentado.

En lo que se refiere al algodón, en estos momentos hay "cierta preocupación", según la técnico de COAG-Jaén Ana Vilches, porque el suelo está totalmente seco y ya se están comenzando a preparar para las labores de siembra.

Por su parte, el responsable de Ganadería de la organización, Antonio Punzano, ha afirmado que, aunque hay algunos ganaderos que ya han comenzado a utilizar piensos, será a partir de la próxima semana cuando esta práctica se generalice a causa de la falta de pasto. Ha agregado que serán necesarias lluvias abundantes para mejorar la situación, ya que han sido muchos los días sin caer ni una gota de agua.