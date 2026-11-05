Presentada en Granada la campaña del 25N centrada en la violencia vicaria que promueven las ocho diputaciones andaluzas

La vicepresidenta I de la Diputación de Granada, Mónica Castillo de la Rica, acompañada de la diputada provincial de Igualdad, María del Carmen Reinoso, en la presentación de la campaña del 25N que pone el foco en la violencia vicaria. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha presentado este jueves la campaña 25N que han consensuado las ocho diputaciones andaluzas con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre y que este año pone el acento en la violencia vicaria.

Bajo el lema 'Destruir lo que ella más quiere es violencia vicaria', la campaña de sensibilización pretender visibilizar y dar nombre a formas de violencia que, pese a su enorme impacto, permanecen poco conocidas o no reciben la atención social que merecen, según ha explicado en rueda de prensa la vicepresidenta I de la Diputación de Granada, Mónica Castillo de la Rica, acompañada de la diputada provincial de Igualdad, María del Carmen Reinoso.

"La iniciativa para este 2026 cuenta con el asesoramiento directo de Sonia Vaccarro, psicóloga clínica y forense, autora del concepto Violencia Vicaria, término que se acuñó en 2012 y que se incorporó al Pacto de Estado contra la Violencia de Género en España en el año 2017 para referirse a casos en los que el agresor no ataca directamente a la mujer, sino que la daña actuando sobre las personas a las que más quiere, principalmente a sus hijos e hijas", ha detallado la vicepresidenta.

Castillo de la Rica ha subrayado que para la institución provincial granadina, "la erradicación de esta lacra social requiere de un enorme esfuerzo político y social", y ha remarcado que "este 25N volveremos a visibilizar una realidad que hay que prevenir, rechazar y frenar".

El enfoque central a la campaña parte de la premisa de trabajar la violencia vicaria habitual como clave para prevenir la violencia vicaria extrema, considerando este proceso como una escalada que no deja marcas visibles, pero que devasta por dentro provocando un daño psicológico importante.

Las diputaciones provinciales, como administraciones más cercanas a la ciudadanía, especialmente en el ámbito rural, asumen una responsabilidad esencial en la promoción de la igualdad y la prevención de la violencia de género.