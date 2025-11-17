Presentada en Sevilla una guía sobre la diabetes para mejorar el tratamiento y la prevención de esta enfermedad

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ha asistido este lunes a la presentación del Libro Blanco sobre la Diabetes en España, un acto que se ha desarrollado en la Sala Alberto Jiménez-Becerril. Se trata de una guía a nivel nacional y europeo sobre esta patología crónica, que nace con el objetivo de mejorar el tratamiento y la prevención de la misma, y que ha sido elaborada por la Federación Española de Diabetes (FEDE), Dexcom, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), la Sociedad Española de Diabetes (SED) y la Universitat de Girona (UdG).

Jesús Aguirre, que ha estado acompañado por diputados de la Cámara, ha recordado que "el pasado 14 de noviembre se conmemoró el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que en Andalucía afecta a alrededor de 800.000 personas según las estimaciones establecidas. Algo que justifica la edición de este Libro Blanco que hoy presentamos en Andalucía". "Con la labor conjunta de las administraciones, instituciones y organizaciones que trabajan por mejorar las prestaciones para los pacientes de diabetes, lograremos ir dando pasos hacia adelante y mejorando la calidad de vida de quienes sufren diabetes", ha resaltado el presidente del Parlamento y recogido la institución en una nota de prensa.

Tras la presentación del libro, en la que también han participado Cristina Rodríguez Escolar, responsable de relaciones institucionales y acceso al mercado de Dexcom, y Jorge Vázquez Valcuende, director de la vertical de Salud de Vinces Consulting, ha tenido lugar una mesa redonda con el título 'El reto de la diabetes en Andalucía', en la que han participado varios profesionales vinculados con el abordaje de la enfermedad.