La presidenta del Parlamento abre con PP, Adelante y Por Andalucía su ronda con los grupos que cerrará con PSOE-A y Vox

La presidenta del Parlamento andaluz, Ana Mestre, se reúne con el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, ha iniciado este lunes, 31 de agosto, con los portavoces parlamentarios del PP-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía una ronda de reuniones con los grupos al inicio del nuevo periodo de sesiones de la recién iniciada XIII legislatura, que concluirá con los encuentros que tiene previsto mantener en próximos días con los representantes del PSOE-A y Vox.

Así se recoge en un comunicado difundido por el Parlamento en el que se concreta que las reuniones de este lunes se han llevado a cabo en el Salón de Protocolo y han sido con los portavoces de los grupos Popular, Toni Martín; Adelante Andalucía, José Ignacio García, y Por Andalucía, Antonio Maíllo.

Para completar esta ronda de encuentros que coincide con el inicio del nuevo curso político, la presidenta del Parlamento se verá en próximos días con los portavoces del Grupo Socialista y de Vox, según han informado desde la Cámara andaluza.

Este martes, 1 de septiembre, se iniciará el trabajo parlamentario con la sesión constitutiva de 18 comisiones, entre las que figuran la Comisión de Reglamento, la de Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y sus Sociedades Filiales; la de Seguimiento y Control de la Financiación de los Partidos Políticos con representación en el Parlamento de Andalucía; la de Asuntos Europeos; la de Desarrollo Estatutario; la de Presidencia, Sanidad y Emergencias, y la de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local.

El resto de comisiones que se constituirán son la de Economía, Hacienda y Fondos Europeos; la de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; la de Educación; la de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo; la de Servicios Sociales, Familias e Igualdad; la de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio; la de Universidad, Industria, Energía e Innovación; la de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte; la de Sostenibilidad y Medio Ambiente; la de Fomento y Movilidad, y la Comisión de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Público.