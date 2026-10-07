La presidenta del Parlamento andaluz subraya la importancia de "visibilizar la salud mental"

Reunión de la presidenta del Parlamento andaluz, Ana Mestre, con la Federación de Salud Mental de Andalucía. - PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, ha mantenido este miércoles un encuentro con los representantes de la Federación Salud Mental de Andalucía, como antesala de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental el próximo 10 de octubre, y al hilo de esta cita ha subrayado la importancia de "visibilizar" dicha realidad.

A esta reunión han acudido, entre otros, el presidente de Salud Mental Andalucía, Manuel Movilla Movilla, y la vicepresidenta, María Antonia Gutiérrez Huete, según ha informado el Parlamento en una nota.

Con motivo de dicha efeméride, "la fachada principal del Parlamento andaluz se teñirá de verde el día 10, lo que supone una manera de visibilizar el impacto tan importante que tiene hoy en día la salud mental en la sociedad y, a su vez, con esta iniciativa ayudamos a sensibilizar a los andaluces y andaluzas sobre esta dura realidad", ha expuesto Ana Mestre.

La presidenta de la Cámara andaluza ha señalado que "es necesario que cada día logremos una mayor implicación y compromiso de todos con la salud mental", y ha conocido en la referida reunión las necesidades y los principales puntos de actuación que están llevando a cabo en la Federación Salud Mental de Andalucía, a quien ha puesto a su disposición el Parlamento "para seguir trabajando de la mano".