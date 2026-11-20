El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, participa en una jornada por la Revista Sociedad de la Información Digital sobre IA. - CÁMARA DE CUENTAS

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, ha participado este viernes en una jornada, organizada por la Revista Sociedad de la Información Digital, con una intervención sobre 'La inteligencia artificial ante el reto de fiscalizar los recursos públicos', en ella ha expuesto "las oportunidades de las nuevas tecnologías para modernizar el control externo del sector público y mejorar la transparencia, eficiencia y rendición de cuentas".

Según ha indicado la entidad en una nota, Cardenete ha subrayado la "necesidad de actualizar los métodos de auditoría". "No podemos fiscalizar las administraciones públicas del siglo XXI exclusivamente con los instrumentos y las metodologías del siglo XX", ha indicado.

En este sentido, ha destacado que la inteligencia artificial, el análisis masivo de datos y la automatización permiten analizar grandes volúmenes de información, detectar anomalías y concentrar los recursos en los ámbitos de mayor riesgo.

"El análisis conjunto de miles de expedientes puede identificar patrones que requieran revisión en todas las fases del contrato, como adjudicaciones reiteradas a mismas empresas, baja concurrencia, modificaciones recurrentes o vínculos entre licitadores", ha asegurado.

Asimismo, ha precisado que una anomalía algorítmica "no equivale a una irregularidad, por lo que siempre corresponde al auditor contrastar evidencias y formular conclusiones, además de fiscalizar el uso ético y transparente de la IA por parte de las propias administraciones".

Por otro lado, el presidente ha presentado el proyecto estratégico Vigía-A (Vigilancia Inteligente Analítica de Andalucía), destinado a incorporar inteligencia artificial supervisada en los procesos de fiscalización para lograr un control más preventivo.

Como primera aplicación práctica, Vigía-A analizará datos de entidades locales -en áreas como contratación, convenios y control interno- para detectar indicadores de riesgo y obtener una visión integral de su gestión económico-financiera, con vistas a ampliar este análisis sistemático a todo el ciclo contractual.

Respecto a los desafíos éticos y técnicos, Cardenete ha señalado "la urgencia de garantizar la explicabilidad de los algoritmos, evitar sesgos, proteger los datos y reforzar la ciberseguridad, apostando también por la formación continua y equipos multidisciplinares".

Bajo esta premisa, ha asegurado que Vigía-A "se basa en la trazabilidad, la validación técnica y jurídica y la supervisión humana permanente". "Vigía-A no pretende sustituir la experiencia del auditor, sino potenciarla; no pretende reemplazar su juicio profesional, sino proporcionarle mejores instrumentos para ejercerlo", ha explicado.

En paralelo, ha defendido que "el éxito tecnológico debe medirse por su capacidad para prevenir irregularidades y lograr una Administración más eficiente y responsable, reafirmando el compromiso de la institución con una innovación que preserve la independencia y el rigor técnico".

"La inteligencia artificial no debe sustituir el control público, sino hacerlo más inteligente. No debe sustituir el criterio profesional, sino proporcionarle mejores herramientas. Y no debe debilitar las garantías institucionales, sino contribuir a reforzarlas", ha concluido.