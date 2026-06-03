El presidente de la Cámara de Cuentas reivindica la independencia y el rigor como pilares de la gestión pública

El presidente de la Cámara de Cuentas, Manuel Alejandro Cardenete, en la clausura de la VIII Cena Colegial del Colegio de Economistas de Sevilla. - CAMARA DE CUENTAS

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, ha clausurado en la VIII Cena Colegial del Colegio de Economistas de Sevilla, poniendo en valor la contribución de los colegios profesionales al fortalecimiento de las profesiones, la formación continua y la adaptación de los profesionales a los nuevos retos económicos y sociales.

Durante su intervención, ha agradecido la invitación del Colegio de Economistas de Sevilla y ha destacado la labor que desarrolla la institución en favor de la excelencia profesional, la actualización permanente de conocimientos y la difusión de las buenas prácticas entre sus colegiados.

Cardenete ha subrayado en una nota de prensa la importancia de la formación continua en un contexto marcado por transformaciones tecnológicas y organizativas, y ha defendido la necesidad de que los profesionales dispongan de herramientas adecuadas para afrontar con garantías los desafíos actuales.

Asimismo, ha defendido el papel de la fiscalización pública como un instrumento al servicio de la confianza ciudadana y de la mejora de la gestión pública. En este sentido, ha señalado que la labor de la Cámara de Cuentas va más allá de la mera verificación del cumplimiento normativo, ya que sus informes pretenden "aportar conocimiento, identificar áreas de mejora y formular recomendaciones que contribuyan a reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos".

"El control debe entenderse como una herramienta para mejorar la gestión pública y fortalecer la confianza de los ciudadanos en sus instituciones", ha destacado durante su intervención. El presidente ha apuntado también las coincidencias existentes entre la labor de la Cámara de Cuentas y la de los colegios profesionales, al compartir "valores como la independencia, la objetividad, el rigor, la ética profesional y el compromiso con el interés general".

Durante el acto ha trasladado su felicitación a los colegiados que celebran 25 y 50 años de pertenencia al Colegio de Economistas de Sevilla, así como a los estudiantes distinguidos por sus méritos académicos y a los profesionales reconocidos con los galardones de Colegiado del Año y Economista del Año.

Finalmente, ha expresado su reconocimiento al Colegio de Economistas de Sevilla por su contribución al fortalecimiento de la profesión y por su compromiso con la formación permanente y la calidad profesional, elementos que consideró esenciales para afrontar con éxito los desafíos presentes y futuros.