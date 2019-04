El presidente de CECE-A pide "sensibilidad" a la Junta y que concertados "no sean discriminados" en cada nueva normativa

Publicado 20/04/2019 10:44:33 CET

SEVILLA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente de la Federación andaluza de centros de enseñanza privada (CECE) en Andalucía, Leandro García Reche, ha afirmado que espera que el nuevo Gobierno "sea lo suficientemente sensible" con el sector y que "no se discrimine a los centros concertados cada vez que sale una nueva normativa".

En una entrevista a Europa Press, García Reche ha explicado que espera reunirse personalmente con el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, en fechas próximas y que el nuevo Ejecutivo "sea sensible para tener la iniciativa de ir cambiando algunas cosas que venían sufriendo como cierta discriminación", de modo que "cuando saquen normativa de cualquier índole no sea solo para los centros públicos sino para todos los alumnos de Andalucía".

Así, García Reche, que llegó al cargo el pasado 26 de marzo relevando a Antonio Martín Boraita, ha añadido que "siempre han reivindicado que a un alumno no se le discrimine cuando salga cualquier normativa por el hecho de cursar su formación en un centro concertado", y ha destacado que, a excepción del caso de los libros de texto, "les gustaría que se les tratase en plena igualdad".

Sobre la subida del precio de la plaza en las escuelas infantiles (0 a 3 años), el nuevo presidente de CECE-A ha asegurado que "hay mucho descontento" entre los titulares de los centros porque la normativa que regula la escolarización de esos niños "es muy restrictiva y no llega a cubrir gastos", toda vez que ha afirmado que "espera que eso se pueda modificar cuanto antes".

En este sentido, ha precisado que desde el primer momento que salió publicada la normativa respecto a esta etapa educativa "se inició una campaña de negociación y más negociación, y se pudo mejorar algo en el borrador inicial, aunque, no obstante, "aún así no estamos satisfechos y creemos que es posible mejorar en favor de las familias y los centros".

Por otra parte, y sobre el modelo pedagógico de educación diferenciada por sexo --que siguen nueve centros de la comunidad andaluza a los que el Tribunal Supremo ha dado la razón fallando su derecho a concierto--, García Reche ha apuntado que "aspiran a que, en la medida en que pueda influir el nuevo gobierno, pueda expresar su opinión para mantener esta modalidad que eligen muchas familias para la educación de sus hijos en Andalucía".

Por último, y acerca de la polémica surgida por la realización de procesiones en colegios públicos y en horario lectivo, el presidente de CECE-A ha señalado que estas personas "son democráticamente libres de expresar su opinión dentro de los centros públicos", pero que en los centros de ideario "esto no tiene ningún tipo de cuestionamiento" y que se hace "con el máximo respeto a todos los alumnos y a todas las familias". "Quien no quiere participar no participa", ha precisado.

Y ha añadido que "si un centro público decide que no hay procesiones, está bien porque lo decide la comunidad educativa; pero si un sector quiere imponer bajo sus ideas que no haya procesiones o no haya determinadas actividades, tan extremista podría ser una cosa como la otra", concluye.

Finalmente, Leandro García Reche ha destacado que llega a su nuevo cargo al frente de CECE-A "con mucha ilusión" y con vocación de servicio hacia toda la enseñanza concertada, y ha destacado que "espera prestar este servicio con la ayuda de todos", porque "los liderazgos en cualquier tipo de institución no es de una persona sino de un equipo", concluye.