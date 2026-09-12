Presidente de Diputación destaca que La Vuelta promociona Granada y acapara el interés deportivo internacional

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, durante la salida de la etapa 20 de La Vuelta Ciclista a España en el municipio de La Calahorra.- DIPUTACIÓN DE GRANADA

LA CALAHORRA (GRANADA), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha valorado que La Vuelta Ciclista a España promociona en estas dos jornadas consecutivas la provincia --este sábado y este domingo--, su territorio, naturaleza y cultura, a la vez que acapara el interés deportivo internacional de los aficionados al ciclismo.

En este sentido se ha pronunciado durante su participación en la salida de la etapa 20 en el municipio de La Calahorra donde precisamente la Diputación tiene uno de sus principales atractivos turísticos provinciales en su imponente castillo.

"Hoy es un día importantísimo para la provincia de Granada, especialmente para el municipio de La Calahorra", ha dicho Rodríguez, para a continuación referirse a toda la provincia de Granada: "No solo vamos a ocupar el centro deportivo del interés internacional de todos los amantes del mundo del ciclismo, sino que además vamos a tener la oportunidad de promocionar nuestro territorio, nuestro patrimonio, nuestra naturaleza y, sobre todo, nuestra cultura".

Rodríguez ha recordado que la de este sábado, penúltima etapa, se considera la 'etapa reina' de La Vuelta, y ha dicho que poder disfrutarla en la provincia "es una oportunidad para todos y la verdad es que también es una suerte".

Ya en el plano promocional que supone el paso de La Vuelta por la provincia no solo este sábado, sino también la etapa 13 que discurrió entre Almuñécar y Loja, y la de este próximo domingo que cerrará la prueba por un recorrido por la capital y su área metropolitana, Rodríguez ha dicho: "Vamos a tener la oportunidad de que en más de 80 países, de que cientos de millones de personas puedan conocer uno de los espacios más bonitos de toda Andalucía, conocer nuestro patrimonio y finalizar en el Alhambra mañana para dar la oportunidad de esa apuesta que hace la Diputación, no solo por el deporte, sino también por el turismo".

"Este es el modelo que tiene que seguir la Diputación, el de buscar oportunidades, el de soñar y pensar a lo grande, el de no buscar confrontaciones, sino buscar oportunidades que generen riqueza en la provincia de Granada", ha concluido.