El presidente de la Diputación señala que el PP actúa como "Torquemada" con la muestra 'Maculadas sin Remedio'

Publicado 15/05/2019 15:26:18 CET

CÓRDOBA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz (PSOE), ha afirmado este miércoles, en el último Pleno del mandato, que el PP, por "electoralismo", está actuando como "Torquemada", el que fuera gran inquisidor con los Reyes Católicos, respecto a la muestra 'Maculadas sin Remedio', expuesta en la Diputación, pues, según ha señalado, no aludió el PP a ninguna ofensa a sentimientos religiosos cuando la misma muestra fue exhibida anteriormente por el Ayuntamiento de Sevilla.

Así lo ha resaltado Ruiz, justo antes de dar por cerrado el Pleno y después de que los diputados provinciales del PP, tras haber rogado que se retirase la citada exposición de la Diputación, abandonasen el Pleno por considerar un "insulto" que la delegada de Igualdad de la institución provincial, Ana Guijarro (IU), dijese que el portavoz popular, Andrés Lorite, había demostrado su "misoginia" al dirigir el ruego sobre este tema a Antonio Ruiz y no a ella, cuando la muestra la había organizado la Delegación de Igualdad.

A ello se suma que el portavoz y único diputado provincial de Cs, José Luis Vilches, quien ha recordado antes del Pleno que deja su partido al no haberlo tenido en cuenta de cara al 26M, ha acusado al final del Pleno al presidente de la Diputación de aplicar la "censura", por no darle la palabra en el asunto de la exposición, cuya retirada también ha exigido, aunque Antonio Ruiz ha recordado a Vilches que había tenido su turno para exponer lo que quisiera sobre este tema y que no lo había utilizado.

En cuanto al tema en sí, el presidente de la Diputación ha empezado su intervención diciendo que el abandono del Pleno por los diputados provinciales del PP es un "gesto partidista", que se inscribe en la "radicalización" de esta formación, pues resulta que la muestra ha estado expuesta antes "en Huelva y en Sevilla" y, en este último caso, "en una sala del Ayuntamiento, es decir, en un espacio público", como ahora en la Diputación de Córdoba, pero en Sevilla "no suscitó ni la más mínima polémica".

En Córdoba hay polémica, según ha argumentado Ruiz, "primero porque estamos en periodo electoral y hay partidos que están dispuestos a utilizarlo todo para intentar arañar unos votos, y en segundo lugar porque en Córdoba tenemos al señor Lorite", dudando el presidente de la Diputación de si, al escucharlo hablar de la exposición, hablaba el portavoz popular "o el espíritu de Torquemada, que había vuelto".

Ruiz entiende que Lorite ha pretendido "pintar" a quien no comulgue con sus argumentos como a "demonios", pero "ese mensaje no cala", pues, según ha recordado el dirigente socialista, lo cierto es que, tanto en la Diputación, como en los ayuntamientos de la provincia donde gobierna el PSOE, se ha apoyado y se apoya a "todas nuestras manifestaciones culturales y tradiciones", como la Semana Santa y otras fiestas religiosas, lo que demuestra la "desesperación del PP", al optar por "utilizar la religión en campaña", lo cual es "un despropósito".

Antes y en respuesta a Lorite por "alusiones", la delegada de Igualdad de la Diputación, Ana Guijarro (IU), ha manifestado su "solidaridad" con la autora del cuadro titulado 'Con flores a María', que ha sido retirado definitivamente de la muestra por los daños sufridos tras haber sido objeto de un atentado que investiga la Policía, y ha culpado al PP del "mensaje del odio" que ha llevado a dicho ataque a una obra de arte, que es fruto de la "libertad artística" y que, como el resto de obras de la muestra, "no tienen el ánimo de ofender".

De hecho, según ha asegurado Guijarro, las 14 autoras que exponen sus obras "solo querían transmitir una ruptura con estereotipos de género", mientras que el PP ha buscado aplicar a la muestra "una censura y unas tipologías penales", pues los populares han presentado ante la Fiscalía una denuncia contra la exposición, que la delegada de Igualdad espera que no sea admitida, añadiendo que el problema del PP es que no entiende que "la democracia es un equilibrio entre igualdad, libertad y pluralismo", y que no se puede censurar un pensamiento, sea mayoritario o no.

Junto a ello, Guijarro ha criticado el uso "partidista" por el PP de la exposición y también que haya dirigido en el Pleno de este miércoles el ruego sobre este asunto al presidente de la Diputación y no a ella, como responsable del área que ha organizado la muestra, haciendo así "gala de su misoginia" los populares, momento en el que el portavoz del PP, Andrés Lorite, ha pedido a Guijarro que retirase ese "insulto", decidiendo acto seguido levantarse y abandonar el Pleno junto al resto de diputados provinciales del PP.

Con anterioridad a ello y en su intervención en el Pleno, Andrés Lorite ha pedido, dirigiéndose al presidente de la Diputación, que asuma su "responsabilidad" por permitir que se mantenga la exposición, que es "un ataque intolerable a los sentimientos religiosos de la mayoría de los cordobeses, que profesan la religión católica", y que supone también "un escarnio gravísimo a los dogmas" de la misma.

Por eso, desde el Grupo Popular y "en diversos momentos" desde la pasada semana, le habían solicitado a Ruiz "la retirada inmediata" de la muestra, cuando además cuentan los populares, en contra de la exposición, "con el aval de más de 51.000 firmas, de cientos de escritos presentados en el Registro de Entrada de la Diputación y de una denuncia de la Asociación de Abogados Católicos".

Por todo ello, Lorite ha rogado a Ruiz que, "si no le quiere hacer caso al Grupo Popular", pues que sí se lo haga "a todas esas personas que, tanto a título particular, como a título colectivo, como es el caso de la Agrupación de Cofradías de Córdoba", que le están "pidiendo" que "elimine esa exposición cuanto antes", considerando el portavoz del PP que Ruiz también debe reconocer "que se ha equivocado al no retirar esa hiriente exposición", y debe pedir "disculpas a la mayoría de los cordobeses, que son los ofendidos" por el contenido de la muestra.

Por su parte y antes de que el presidente de la Diputación diese por concluido el último Pleno del mandato, el portavoz de Cs, José Luis Vilches, ha intentado intervenir, al sentirse "aludido", al entender que le habían "llamado misógino", calificativo que, según le ha precisado Ana Guijarro, ha dirigido solo al portavoz del PP, aludiendo entonces Vilches a que "la censura se pone de manifiesto" al no dejarle intervenir, aunque Antonio Ruiz le ha recordado que había tenido su turno y que no lo empleó, lo que no ha impedido a Vilches decir que "la provocación la confrontan con la creatividad y la cultura con el adoctrinamiento".